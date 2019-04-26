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D100’de 6 araç birbirine girdi, yolda uzun araç kuyrukları oluştu

Kocaeli’nin Başiskele ilçesi D100 Karayolu’nda toplam 6 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi.

26 Nisan 2019 Cuma 10:23
D100’de 6 araç birbirine girdi, yolda uzun araç kuyrukları oluştu

Kocaeli’nin Başiskele ilçesi D100 Karayolu’nda toplam 6 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Kazada araçlarda bulunan vatandaşlar burnu bile kanamadan kurtulurken, D100’de uzun araç kuyrukları oluştu.


Kaza, Kocaeli’nin Başiskele ilçesi D100 Karayolu Ovacak Mahallesi mevki’inde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ankara istikametinde seyir halindeyken Öncü B. idaresindeki 41 EM 324 plakalı otomobille çarpışan Halim Y. yönetimindeki 41 TB 361 plakalı hafif ticari araç savrularak, Murat D. kontrolündeki 41 J 0049 plakalı özel halk otobüsüne çarptı. Ticari aracın çarptığı otobüs savrularak, orta refüjden yolun karşı şeridine geçerek yan yattı. İstanbul istikametinde seyir halinde olan Ceyhun K. idaresindeki 34 VV 5078 plakalı kamyon, Bircan K. kontrolündeki 41 BJ 192 plakalı otomobil ve Kerim D. yönetimindeki 06 DV 2257 plakalı otomobil de duramayarak yan yatan otobüse çarptı.


Kazada araçlarda bulunan vatandaşlar yaralanmadan kurtuldu. Kaza sebebi ile iki yönü de trafiğe kapanan D100 Karayolu’nda uzun araç kuyrukları oluştu. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarla yol yaklaşık 1 saat sonra, araçların çekiciler yardımı ile kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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Haber Tarihi: 26 Nisan 2019 Cuma 10:23
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