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D100 karayolunda otomobil alev alev yandı

Maltepe D100 karayolunda bir otomobil kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

18 Nisan 2019 Perşembe 03:23
D100 karayolunda otomobil alev alev yandı

Maltepe D100 karayolunda bir otomobil kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Bariyerlere çarpan otomobil alev alev yandı.


Olay, 02.00 saatlerinde Maltepe D100 karayolu Küçükyalı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Eyüp V. yönetimindeki 34 RC 207 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir şekilde direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Bariyerlere çarpan otomobilden henüz nedeni belirlenmeyen bir şekilde duman çıkmaya başladı.


İlk müdahale yangın tüpüyle


Dumanın çıktığı otomobil kısa sürede alev topuna dönüştü. Alev topuna dönen otomobilde patlamalar meydana geldi. Durumu gören bazı vatandaşlar alev alev yanan otomobile yangın tüpü ile müdahale etmeye çalıştı. Yangın tüpü ile müdahale yetersiz kalınca durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan otomobile kısa süre içerisinde müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.


D100 karayolunda geniş güvenlik önlemi


Yangının D100 karayolunda başka otomobillere sıçramaması için olay yerine gelen polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. Polis ekipleri D100 karayolunun trafik akışını tek şeritten sağlarken, alev alev yanan otomobilin çevresine kimseyi yaklaştırmadı.


Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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Haber Tarihi: 18 Nisan 2019 Perşembe 03:23
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