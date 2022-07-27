D vitamini eksikliğinin öne çıkan 10 belirtisi

D Vitamini Eksikliği Belirtileri

Depresyon ve anksiyete

Düşük kemik yoğunluğu ve kırıklar

Yorgunluk ve genel güçsüzlük

Kas krampları ve kas güçsüzlüğü

Eklem ağrısı (en çok sırt ve diz eklemlerinde görülür)

Kan şekeri sorunları

Bağışıklık zayıflığı

Kanda kalsiyum düşüklüğü

Ruh hali değişiklikleri ve sinirlilik

Kilo alma

D vitamini eksikliğinin diğer belirtileri arasında dermansızlık ve tahammül düşüklüğü, yaraların geç iyileşmesi veya iyileşmemesi, el ve ayak kaslarında spazmlar yer alır.

D Vitamini Normal Değerleri Nedir?

D vitamini eksikliği belirtileri mi yaşıyorsunuz? İlk olarak, yukarıda listelenen sağlık sorunlarından bir veya daha fazlasına sahip olup olmadığınızı belirleyin. Genellikle göz ardı edilirler ve çoğu zaman gelip geçici durumlarla karıştırılırlar. Bu belirtilerden bazıları sizi etkiliyorsa, D vitamini eksikliği testi yaptırın.

Bu konuda uzmanlar arasında küçük ayrılıklar olsa da, çoğu uzman D vitamini değeri 10 ng / mL‘nin altında olduğunda bunu eksiklik olarak kabul eder. Birçok uzman normal D vitamini değer aralığını 20 ila 40 ng / mL olarak kabul eder.

Peki, olması gereken D vitamini seviyesi nedir?

Sağlığınız, yaşınız ve yaşam tarzınız ideal D vitamini seviyenizin ne olması gerektiğini etkileyebilir. Doktorunuz sizi olması gereken seviye konusunda yönlendirecektir. “Yeterli” D vitamini seviyeleri için en sık kabul edilen aralık 30 ila 39 ng / mL‘dir. En sık önerilen “en iyi” aralık ise 40 ila 49 ng / mL‘dir. (Aşağıdaki tabloyu inceleyiniz.)

D Vitamini Testi (25 Hidroksi Vitamin D veya 25 (OH) D) Değerleri

30 ng / mL’nin altı : Yetersiz

30 ila 39 ng / mL : Yeterli

40 ila 59 ng / mL : İdeal

60 ila 100 ng / mL : Tedaviyle ilgili

100 ng / mL’nin üstü : Aşırı yüksek

Depresyon, Anksiyete ve D vitamini eksikliği belirtileri

Yukarıdaki listede yer alan 1 numaralı belirtiyi, bu bölümde daha ayrıntılı inceleyeceğiz. Hem çocuklarda hem de yetişkinlerde depresyon ve D vitamini eksikliği belirtileri arasındaki ilişki uzun zamandır bilinmektedir.

D vitamin, D3 ve D2 olmak üzere iki farklı şekilde mevcuttur. Araştırmalar, D vitamini ve depresyon hafiflemesi arasındaki bağlantının D3 formuna (güneş ışığından elde edilen D vitamini ile aynı form) bağlı olduğunu göstermiştir. Bilim insanları, D vitamini eksikliği olan kişilerin normal düzeydekilere göre 11 kat daha fazla depresyona eğilimli olduklarını tespit etmişlerdir.

D vitamini eksikliği aslında istisnadan daha fazlasıdır ve daha önce hem psikiyatrik hem de nörolojik bozukluklarda rol oynamaktadır. Neden mi? Çünkü beyinde D vitamini reseptörleri vardır ve D vitamini beyinde ruh hali, öğrenme ve hafıza, motor kontrol ve hatta annelik ve sosyal davranışta rol oynadığı bilinen proteinleri etkileyebilir.

Tabii depresyonun tek nedeni D vitamini eksikliği değildir. Depresyonun diğer nedenleri arasında adrenal yorgunluk, nörotransmitter dengesizliği (örneğin serotonin ve dopamin), cinsiyet hormon dengesizliği (östrojen, testosteron), çevresel faktörler veya diğer besin yetersizlikleri (örneğin magnezyum ve omega-3) sayılabilir.

D Vitamini Eksikliği Nelere Sebep Olur?

D vitamini, yaşamımız için olmazsa olmaz süper besinlerden biridir. D vitamini eksikliği belirtileri tedavi edilmedi takdirde, aşağıdakiler de dahil olmak üzere ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir:

Kemik mineral yoğunluğunda düşüş ve kemik erimesi

Çocuklarda Raşitizm

Sık sık soğuk algınlığı ve grip görülmesi

Astım

Tüberküloz

Şeker hastalığı

Diş dokusu hastalıkları

Kardiyovasküler hastalık (yüksek tansiyon ve / veya konjestif kalp yetmezliği)

Majör depresif bozukluk veya mevsimsel duygudurum bozukluğu

Multipl skleroz (MS)

Kanser

Boston Üniversitesi araştırmacıları tarafından yapılan bir çalışma, D vitamini eksikliğinin aslında DNA’nızı etkilediğini ortaya koymuştur.

D Vitamini Eksikliği Nedenleri Nelerdir?

Aşağıdaki listede D vitamini eksikliğinin nedenleri yer almaktadır:

-Güneş ışığında yetersiz vakit geçirme

-D vitamini açısından zengin gıdalar tüketmeme

-Yaş

-Sindirim sorunları

-Obezite

-Böbrek veya karaciğer hastalığı