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Korona Virüs D vitamini eksikliğinin koronavirüs riskini arttırdığı ortaya çıktı
Korona Virüs

D vitamini eksikliğinin koronavirüs riskini arttırdığı ortaya çıktı

Bilim insanları, gerçekleştirdikleri bir araştırma sonucu D vitamini eksikliğinin koronavirüse enfekte olma riskini arttırdığını tespit etti.

Yeniakit Publisher
2020-09-06 05:21:00 -
D vitamini eksikliğinin koronavirüs riskini arttırdığı ortaya çıktı

ABD Chicago Medicine Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları tarafından gerçekleştirilen bir araştırma sonucu, D vitamini eksikliğinin koronavirüs bulaşma riskini arttırdığı ortaya çıktı.

Çalışma kapsamında araştırmacılar, 489 hastanın D vitamini seviyesini ölçtü. D vitamini eksikliği yaşayan hastaların, yeterli vitamin seviyesine sahip olan hastalara kıyasla koronavirüse yakalanma risklerinin nerdeyse 2 kat daha fazla olduğu tespit edildi.

Araştırmanın başyazarı David Meltzer, konuyla ilgili açıklamalarda bulunarak "D vitamini bağışıklık sisteminin işlevi için önemlidir ve D vitamini takviyelerinin viral solunum yolu enfeksiyonları riskini azalttığı daha önce gösterilmiştir. İstatistiksel analizimiz bunun COVID-19 enfeksiyonu için doğru olabileceğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

D vitamininin mutlaka alınması gerektiğini belirten Meltzer, D vitamininin koronavirüs şiddetini ve riskini azaltıp azaltmayacağını belirlemek için çalışmaların devam etmesi gerektiğini söyledi.

'D Vitamini Durumu ve Diğer Klinik Özelliklerin COVID-19 Test Sonuçları ile İlişkilendirilmesi' adlı çalışmanın sonuçları, JAMA Network Open dergisinde yayınlandı.

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