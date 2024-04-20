D vitamini, demir eksikliği olanlar günde 1 adet, direnecektir! Yerli, ekonomik: Bunu yiyen uzun yaşıyor!

Bu bitkinin salığımız açısından bin bir önemi bulunmaktadır. İçinde bulunan D vitamini sayesinde demir eksikliği olanların derdi kalmıyor.

Doğanın mucizevi bitkisi

Doğada doğal olarak yetişen bazı bitkiler en büyük şifa kaynakları gibidir. Pek çok bitki lezzetli tatları ve sağlığa olan faydalarıyla öne çıkıyor. Köy büyüklerimizin her tarife memnuniyetle kattığı bu bitki sayesinde 100 yıldan fazla yaşamak da mümkün oluyor.

İşte yiyenlere yüzyıllar kazandıran bu mucizevi bitki; pazı, ıspanak familyasına ait ve bol miktarda lif, vitamin ve mineral içeren sağlıklı bir sebzedir. Yaprakları genel olarak yeşil olmakla birlikte kırmızı saplı çeşitleri de bulunmaktadır.

Hem lezzetli hem de besleyici olan pazı sağlık açısından pek çok fayda sağlar. Hangi hastalığın insanı kemirdiğini bilmeden 100 yıl yaşıyor.

Pazının salığa faydaları

Demir içeriği ve D vitamini takviyesiyle bilinen pazı ile kansızlıktan kurtulmak da mümkün. Bu besini düzenli olarak günde üç kez tüketirseniz kansızlıktan kurtulabilirsiniz. 100 gramında yaklaşık 3,00 mg demir içeren pazı, kırmızı kan hücrelerinin üretimini teşvik ederek kansızlığa iyi gelir.

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Kronik yorgunluk, halsizlik gibi belirtileri neredeyse ortadan kaldıran pazı ile daha zinde, sağlıklı ve enerjik bir hayat yaşamak mümkün. Kalorisi düşük olmasına rağmen yüksek miktarda besin içerir. A, C ve K vitaminleri, lifli yapısı sayesinde hazımsızlığı önleyen, ayrıca şişkinlik ve midede sorunları önleyen demir, kalsiyum, magnezyum ve potasyum gibi mineraller bakımından zengindir. Düzenli tüketildiğinde florayı da güçlendiren bu sebze sayesinde kabızlığa çare oluyor.



Tahliyeye katkısıyla öne çıkan pazı aynı zamanda bağırsak gerginliğini de hafifleterek kişinin tuvalete kolay ve hızlı bir şekilde gitmesini sağlar. Gaz riski taşımayan pazıyı güvenli bir şekilde emziren annelerin, hemen hemen tamamı kalp damar hastalığı riski taşıyan doktor onayı ile mümkündür.

Roka ve fesleğen gibi besinler gibi pazı da yüksek miktarda nitrat içermesi nedeniyle tüketilmesi gereken faydalı besinler arasında sayılıyor. Kanın pıhtılaşmasını da önleyen bu besin, idrar söktürücü özelliğiyle kalp krizinin yanı sıra kalp krizi kaynaklı ani felç riskini de azaltır, atılım sırasında bunların kolaylıkla ortadan kaldırılmasına yardımcı olur.

Aynı zamanda basur gibi sorunlarla karşılaşanların da pazı tüketmesi önerilir. Kan şekeri seviyelerinin dengelenmesine yardımcı olan zengindirler.

Lifli gıdalar tüketmek kan şekerinin ani yükselişlerini önleyebilir ve diyabet riskini 2 oranında azaltabilir.

Pazı, C vitamini içeriğiyle bağışıklık sistemini güçlendirir. Antioksidan özelliği sayesinde vücudu zararlı serbest radikallerden korur ve direncini arttırır.