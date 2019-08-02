D-300 Karayolunda asfalt çalışması yapılıyor Karayolları Kayseri 6.

Karayolları Kayseri 6. Bölge Müdürlüğütarafından D-300 Devlet karayolu Darende-Pınarbaşı arasında sathi asfalt kaplamaçalışması yapıyor.

Karayolları Kayseri 6. Bölge Müdürü Turan Gülhaş, sathi asfalt kaplama çalışmalarını Darende’de başlattıklarını ifade ederek, “Allah hayırlı uğurlu eylesin, bu bölgemizyoğun kar alan ve don olaylarının sıkça yaşandığıgüzergahımız.Kışın zorluklar yaşanmaktadıryolumuz sathi kaplamalı bölünmüş olarak tamamlanmıştır ancak sathi kaplamanın sıcak kaplamalı bölünmüş yola dönüştürmekve daha güvenli daha konforlu seyahat yapılmasını sağlamak amacıyla proje çalışmalarımız 135 kilometre Darende-Pınarbaşı arasında devam etmektedir” diye konuştu.

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