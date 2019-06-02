D-100’de bariyerlere çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı Kocaeli’nin Gebze ilçesi D-100 karayolunda bariyerlere çarpan otomobil takla attı.

Kocaeli’nin Gebze ilçesi D-100 karayolunda bariyerlere çarpan otomobil takla attı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi D-100 karayolu Osman Yılmaz Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Burak Y. idaresindeki 41 TK 284 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda demir bariyerlere çarparak takla attı. Kazada otomobil sürücüsü Burak Y. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Burak Y., Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Takla atan araç çekici yardımı ile kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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