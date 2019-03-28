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D-100 Karayolu'nda korkunç kaza! Takla atarak durabildi

İstanbul D-100 Karayolu, Edirne istikametinde gece saat 00.15 sıralarında, başka bir araç tarafından sıkıştırılan otomobil, kontrolden çıkarak takla attı.

28 Mart 2019 Perşembe 11:19
D-100 Karayolu'nda korkunç kaza! Takla atarak durabildi

D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkii Edirne istikametinde giden bir araç, iddiaya göre aynı yönde giden başka bir otomobilin sıkıştırması sonucu takla attı. Kaza sonrası araçta bulunan sürücüsü hafif yaralandı. Kaza anı bir otomobilin araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza İstanbul D-100 Karayolu, Edirne istikametinde gece saat 00.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 34 PA 1880 plakalı aracı kullanan Doğukan Torun, seyir halinde giderken Cevizlibağ mevkiinde plakası alınamayan bir araç tarafından sıkıştırıldı. Torun'un direksiyon hakimiyetini yitirdiği otomobil, aynı yönde seyreden Efe Sünnüoğlu'nun kullandığı 34 AS 1141 plakalı otomobile ardından da bariyerlere çarptıktan sonra takla attı. Kazaya neden olduğu iddia edilen araç ise durmayarak yoluna devam etti.

Takla atan otomobil sürücüsü yaralandı

Kaza sonrası yoldan geçen sürücüler yardıma koşarken durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kaza sonrası hafif yaralanan Doğukan Torun'a ilk müdahaleyi yaparak kontrol amaçlı hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Torun'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri de kaza sonrası yolda önlem alarak araçların geçişini kontrollü bir şekilde sağladı. Polis ekipleri de her iki sürücüden aldığı bilgiler neticesinde kaçtığı öne sürülen otomobili yakalamak için çalışma başlattı. Kazaya karışan araçlar olay yerinden çekici yardımıyla kaldırıldı. Bir süre kapanan yol araçların çekilmesinin ardından yeniden açıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaza anı araç kamerasında

Kaza anları arkadan gelen başka bir otomobilin içindeki araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Doğukan Torun'un kullandığı otomobil de sol şeritte ilerliyor. Sol şeritte devam eden Torun'un kullandığı araç bir süre sonra orta şeride doğru yöneliyor. Orta şeritte devam eden Torun'un aracının bir anda kontrolden çıkarak önündeki otomobile ardından da bariyerlere çarptıktan sonra takla atarak durduğu görülüyor. Görüntülerin devamında ise yoldan geçen sürücüler yardım için takla atan araca doğru koşuyor.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 11:19
  1. İstanbul
  2. Edirne
  3. Cevizlibağ
  4. D-100 Karayolu
  5. Trafik kazası
  6. otomobil takla attı

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