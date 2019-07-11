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D-100 karayolunda kontrolden çıkan ambulans tabela direğine çarptı, 3 yaralı

D-100 karayolunda yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda kontrolden çıkan bir ambulans, yön tabelası direğine çarptı.

11 Temmuz 2019 Perşembe 12:29
D-100 karayolunda kontrolden çıkan ambulans tabela direğine çarptı, 3 yaralı

D-100 karayolunda yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda kontrolden çıkan bir ambulans, yön tabelası direğine çarptı. Kazada 3 sağlık görevlisi yaralanırken, birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kazaya karışan ambulansta bulunan hastanın ise yara almadan kurtulduğu belirtildi.


İstanbul’da etkili olan yağmur kazaları da beraberinde getirdi. D-100 karayolu üzerinde seyir halinde bulunan ve hasta taşıdığı öğrenilen bir ambulans, yağışlı havanın da etkisi ile kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yön tabelasının direğine çarptı. Kazada ambulansın şoförü ile birlikte 3 sağlık görevlisi yaralandı. Kazada, ambulansta bulunan hasta yara almadan kurtulurken, yaralı sağlık görevlilerine olay yerine çağrılan ve o sırada olay yerinden geçen diğer sağlık görevlileri müdahale etti. Yaralı sağlık görevlileri ambulanslara taşınarak, burada ilk müdahale yapıldı. Yaralı sağlık görevlilerinden birinin durumunun ciddi olduğu öğrenilirken, diğer yaralıların ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı öğrenildi. Öte yandan kazaya karışan ambulansın ön kısmı ise kullanılamaz hale geldi. Kaza nedeniyle D-100 karayolunun trafiği bir süre aksadı. Trafik, kaza yapan ambulansın yoldan kaldırılmasından sonra ilerleyen dakikalarda tekrar normal seyrine döndü.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 12:29
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