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D-100 Karayolunda kimyasal atık alarmı

D-100 Karayolu Düzce kesiminde yola dökülen yabancı maddeyi kimyasal atık sanan vatandaşlar, hem polisi hem AFAD’ı harekete geçirdi.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 01:57
D-100 Karayolunda kimyasal atık alarmı

D-100 Karayolu Düzce kesiminde yola dökülen yabancı maddeyi kimyasal atık sanan vatandaşlar, hem polisi hem AFAD’ı harekete geçirdi. AFAD ekipleri özel kıyafet giyerek kimyasal atık ölçüm cihazıyla yaptıkları ölçümlerde zehirli gaza rastlamazken, atığın tavuk gübresi olduğu anlaşılınca vatandaşlar ve polis derin nefes aldı.


Olay, 22.30 sıralarından D100 Karayolu Selamlar Işıklı Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; İstanbul istikametinden Düzce İstikametine seyretmekte olan R.P.’nin kullandığı 54 B 032 plakalı tır aracı D-100 Karayolu Selamlar Işıklı kavşağa geldiği esnada yoldaki yabancı madde nedeniyle kayarak refuje devrildi. Kaza sırasında tır aracının sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Karayolunda yabancı ve kötü koku geldiğini belirten vatandaşlar ve devrilen tır sürücüsü R.P.’nin yoldaki madde nedeniyle kaydığını söylemesi üzerine polis ekipleri yolda önlem aldı. Maske takarak devrilen tıra müdahale eden ekipler, vatandaşlara da maske takmalarını istedi. Bunun üzerine olay yerinde bulunan vatandaşlarda maske taktı. Olay yerine Düzce AFAD İl Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.


Olay yerine gelen AFAD ekipleri kimyasal kıyafetlerini giyerek maske taktılar. Sonrasında kokunun geldiği yol üzerinde kimyasal madde ölçüm cihazıyla ölçüm yapan AFAD ekipleri, Kimyasal atığa rastlayamadı. Uzman ekibin uyarısı ile kazaya müdahale eden polis ve vatandaşlar derin nefes aldı.


Daha sonra yapılan incelemede yola dökülen maddenin kimyasal atık değil, tavuk gübresi olduğu anlaşıldı.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 01:57
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