D-100 karayolu Tuzla mevkiinde takla atarak bariyerlerde asılı kalan araçta sıkışan şahıs itfaiye tarafından yaklaşık 45 dakikalık çalışma sonrası çıkarılarak hastaneye gönderildi.
D-100 karayolu Tuzla mevkiinde takla atarak bariyerlerde asılı kalan araçta sıkışan şahıs itfaiye tarafından yaklaşık 45 dakikalık çalışma sonrası çıkarılarak hastaneye gönderildi.29 Haziran 2019 Cumartesi 20:25
D-100 karayolu Tuzla mevkiinde takla atarak bariyerlerde asılı kalan araçta sıkışan şahıs itfaiye tarafından yaklaşık 45 dakikalık çalışma sonrası çıkarılarak hastaneye gönderildi.
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