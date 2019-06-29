D-100 karayolu Tuzla mevkiinde takla atarak bariyerlerde asılı kalan araçta sıkışan şahıs itfaiye tarafından yaklaşık 45 dakikalık çalışma sonrası çıkarılarak hastaneye gönderildi. D-100 karayolu Tuzla mevkiinde takla atarak bariyerlerde asılı kalan araçta sıkışan şahıs itfaiye tarafından yaklaşık 45 dakikalık çalışma sonrası çıkarılarak hastaneye gönderildi.

D-100 karayolu Tuzla mevkiinde takla atarak bariyerlerde asılı kalan araçta sıkışan şahıs itfaiye tarafından yaklaşık 45 dakikalık çalışma sonrası çıkarılarak hastaneye gönderildi.

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