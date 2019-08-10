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D-100 kara yolu Karabük kesiminde bayram yoğunluğu

Tatil için yola çıkan sürücüler, kara yolunun Kemikli rampalarında yoğunluk oluşturdu

10 Ağustos 2019 Cumartesi 21:10
D-100 kara yolu Karabük kesiminde bayram yoğunluğu

KARABÜK (AA) - Kurban Bayramı tatili için yola çıkan vatandaşlar, D-100 kara yolu Karabük kesiminde yoğunluğa neden oldu.

İstanbul, Kocaeli, Sakarya'dan Karadeniz illerine gitmek için yola çıkan sürücüler nedeniyle, D- 100 kara yolu Kemikli rampalarında yoğunluk yaşanıyor.

Karabük'ün Eskipazar ilçesi sınırlarından geçen 13 kilometrelik kara yolunda yoğunluk, özellikle Samsun-Karabük bağlantı kesiminde etkili oluyor.

İstanbul istikametine ise trafik normal seyrediyor.

Kontrollerini aralıksız sürdüren Karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri kurallara uymaları ve dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Bu arada trafik yoğunluğunun yaşandığı bölgeler drone ile görüntülendi.

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 21:10
  1. Karabük
  2. Kurban Bayramı
  3. trafik yoğunluğu

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