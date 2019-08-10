D-100 kara yolu Karabük kesiminde bayram yoğunluğu Tatil için yola çıkan sürücüler, kara yolunun Kemikli rampalarında yoğunluk oluşturdu

KARABÜK (AA) - Kurban Bayramı tatili için yola çıkan vatandaşlar, D-100 kara yolu Karabük kesiminde yoğunluğa neden oldu. İstanbul, Kocaeli, Sakarya'dan Karadeniz illerine gitmek için yola çıkan sürücüler nedeniyle, D- 100 kara yolu Kemikli rampalarında yoğunluk yaşanıyor. Karabük'ün Eskipazar ilçesi sınırlarından geçen 13 kilometrelik kara yolunda yoğunluk, özellikle Samsun-Karabük bağlantı kesiminde etkili oluyor.

İstanbul istikametine ise trafik normal seyrediyor. Kontrollerini aralıksız sürdüren Karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri kurallara uymaları ve dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Bu arada trafik yoğunluğunun yaşandığı bölgeler drone ile görüntülendi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.