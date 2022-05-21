Cyrus Christie kimdir? Cyrus Christie nereli kaç yaşında? Cyrus Christie hangi takımda?

Cyrus Christie kimdir? Cyrus Sylvester Frederick Christie, 30 Eylül 1992 tarihinde Birleşik Krallık'ta doğdu. Christie, Coventry, West Midlands'da doğdu. Rahmetli boksör Errol Christie'nin yeğenidir. Christie'nin baba tarafından Jamaika mirası var ve annesinin kökeni Lübnan ve İrlandalı olduğu biliniyor.

Cyrus Christie hangi takımlarda oynadı?

Cyrus Christie, Şampiyona kulübü Coventry City formasıyla ilk maçına 10 Ağustos 2010'da Lig Kupası'nda deplasmanda 2-0 yenildikleri Morecambe karşısında çıktı. Konferans Kuzey kulübü Nuneaton Town'a Ocak 2011'de kiralık olarak katıldı ancak iki start ve üç yedek maçın ardından Coventry tarafından geri çağrıldı. 10 Temmuz 2014'te Christie, Derby County ile üç yıllık bir sözleşmeyle Championship'e geri döndü. Coventry'de sözleşmesi bitmişti, ancak iki kulüp, Coventry'nin akademisinden geldiği ve 23 yaşından küçük olduğu için oyuncu için açıklanmayan bir ücret üzerinde anlaştı.

Cyrus Christie ilk maçına 9 Ağustos'ta Rotherham United karşısında çıktı ve burada 1-0 kazandıkları galibiyette golcü Jeff Hendrick'e asist yaptı. 7 Temmuz 2017'de Christie ve Jonny Howson , açıklanmayan ücretler karşılığında yeni küme düşen Şampiyona kulübü Middlesbrough'a transfer oldular. 31 Ocak 2018'de Christie, açıklanmayan bir ücret karşılığında Şampiyona ekibi Fulham'a katıldı. 13 Ocak 2022'de Christie, 2021-22 sezonunun geri kalanı için EFL Championship ekibi Swansea City'ye kiralık olarak katıldı.