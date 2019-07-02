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ÇYDD yönetimi Kazım Kurt’u ziyaret etti

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) yöneticileri ile biraraya geldi.

02 Temmuz 2019 Salı 15:15
ÇYDD yönetimi Kazım Kurt’u ziyaret etti

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) yöneticileri ile biraraya geldi.


Başkan Kurt’un makamında gerçekleşen ziyarete, ÇYDD Eskişehir Şube Başkanı Sevgi Akmen ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Yerel seçimlerde yeniden belediye başkanı seçilen Kazım Kurt’u tebrik eden Akmen, Başkan Kurt’a yeni dönemde başarılar diledi. Ziyarette ÇYDD’nin gerçekleştirdiği çalışmaları ve projeleri Başkan Kazım Kurt’a anlatan Şube Başkanı Akmen, Odunpazarı Belediyesi’nin demokratik kitle örgütlerine, derneklere ve vakıflara her zaman destek olduğunu belirtti.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kurt, Şube Başkanı Akmen ve yönetim kurulu üyelerine ziyaretleri nedeniyle teşekkür etti. ÇYDD’nin başarılı çalışmalar gerçekleştirdiğini ifade eden Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi olarak her zaman destek olacaklarını belirtti.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 15:15
  1. odunpazarı

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