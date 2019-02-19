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Cüzdan hırsızı kadınlar yakalandı

Samsun’da pazar yerinde bir kadının çantasından cüzdanını çaldığı iddia edilen 2 kadın, polis tarafından yakalandı.

19 Şubat 2019 Salı 10:59
Cüzdan hırsızı kadınlar yakalandı

Samsun’da pazar yerinde bir kadının çantasından cüzdanını çaldığı iddia edilen 2 kadın, polis tarafından yakalandı.


Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Türkiş Pazarı’nda geçen Pazar günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kadının çantasından cüzdanını çaldığı iddia edilen E.N. ve Y.Ö. adlı kadınlar Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorguları tamamlanan E.N. ve Y.Ö., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 10:59
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