Çuvalladığını ne çabuk unutmuş! Uğur Gürses yeniden ortaya çıktı

24 Haziran seçimleri öncesi patatesin 6 TL’ye kadar çıkmasını fırsat bilen ancak patatesin fiyatlarının düşmesiyle çuvallayan Ekonomist Uğur Gürses, ekonomi tetikçilerinin dolar üzerinden Türkiye’yi hedef alması sonrası yeniden ortaya çıktı. Gazete Duvar’a röportaj veren Gürses, bir kez daha ekonomi üzerinden provokatörlüğe soyundu.

ÇUVALADIĞINI ERKEN UNUTTU

Patatesi fiyatları üzerinden kriz bekleyenlere gaz veren ve kısa süre sonra rezil olan Uğur Gürses, verdiği son röportajda Türkiye'nin bir resesyonla karşı karşıya olduğunu iddia ederek, "İnsanlar işsiz kalacak, şirketler batacak ve belki kimse ‘ben batıyorum’ diye bağırmayacak" dedi. Çuvalladığını kısa sürede unutuan Gürses sözlerini şöyle sürdürdü:

"Daha krizin başındayız. Kasap örneği iyi bir anekdot aslında. Bütün krizler finansal kesimden başlıyor; kurlar artıyor, faizler patlıyor. Bu da domino etkisiyle arka arkaya aşağıya ve giderek hane halkına, üreticiye ve toplam ekonomiye yansıyor"

Bir süredir Hürriyet gazetesinde köşe karalayan Uğur Gürses, temmuz ayı başında kapının önüne konulmuştu.

Hürriyet’ten bir patates daha gitmiş!