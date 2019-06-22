0553 313 94 23

Çuvala koyulup ölüme terk edilen o köpek kurtarılamadı

Antalya’da ağzı bağlı halde bırakılmış çuvalın içinde bulunan köpeklerden biri çuvalın içinde havasızlıktan ölürken, hayatta kalmaya çalışan diğer köpek de götürüldüğü veteriner kliniğinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

22 Haziran 2019 Cumartesi 11:13
Çuvala koyulup ölüme terk edilen o köpek kurtarılamadı

Antalya’da ağzı bağlı halde bırakılmış çuvalın içinde bulunan köpeklerden biri çuvalın içinde havasızlıktan ölürken, hayatta kalmaya çalışan diğer köpek de götürüldüğü veteriner kliniğinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bilgi veren veteriner hekim, "Bu kaza değil bilerek yapılmış, dövüş köpeklerinin önüne atılmış. Kuyruk kırık, vücudunun her yerinde derin diş izleri var. Hayvanın neresini tutsam elimde kalıyor" dedi.


Antalya’nın Demre ilçesi Çayağzı mevkinde ormanlık alanda gezen 2 genç bölgede bir çuval fark etti. Çuvalın hareket ettiğini gören gençler yaklaşarak içinde ne olduğuna baktı. Çuvalı bıçakla keserek açan genç adeta dehşete kapıldı. O anları kameraya kaydeden gençler, çuvalın içinden biri ölü halde diğer de havasızlıktan ölmek üzere olan iki köpekle karşılaştı. Köpeğin nefes aldığını fark eden genç yaşadığını görünce köpeği çuvaldan çıkardı. Köpeğe hemen su ve ekmek veren gençler diğer yandan durumu polise de ihbar etti.


Kurtarılan köpek Demre Belediyesi ekiplerince alınarak tedavisi ve bakımı için veterinere götürüldü ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Sosyal medyada paylaşılınca ortaya çıktı


Antalya’da toplumsal olaylar konusunda farkındalık sağlamak amacıyla paylaşım yapan Antalya Hakkında isimli sosyal medya hesabından köpeklerin paylaşılması üzerine gerçek ortaya çıktı. Demre’de veteriner kliniğinde çalışan bir gönüllü hayvansever, kliniğe gelen köpeklere önce araba çarpmış olabileceğini değerlendirirken, sosyal medyada gördüğünün aynı köpek olduğunu fark etti. Gönüllü, "İlk başta araba çarpmış diye düşündüm sonra sosyal medyada videoyu görünce köpeği tanıdım ve durum ortaya çıktı. Köpeği belediyenin arabasıyla Kumluca Veteriner Kliniğine yolladım" diye belirtti.


Gönüllü, veterinerin kendisine, "Bu kaza değil bilerek yapılmış, dövüş köpeklerinin önüne atılmış. Kuyruk kırık, vücudunun her yerinde derin diş izleri var. Arka sol bacak tamamen gitmiş, his kaybı var, ön patide de his kaybı başlamış. Hayvanın neresini tutsam elimde kalıyor, ateşi 40 derece, enfeksiyonla kaplı. Birkaç gün bu hayvana eziyet edilmiş yeni değil" dediğini aktardı.


Durumun yetkililere aktarılmasında rol oynayan sosyal medya hesabı sahibi Uğur İncik, gördüğü manzarayı "insanlığın bitişi" olarak değerlendirdi. Bu tür olayların bir daha yaşanmamasını temenni eden İncik, "Hangi insan, hangi vicdan böyle bir şey yapabilir aklım almıyor. Olayla ilgili çok fazla geri dönüş aldık, özellikle belediye yetkilileri konuya hemen müdahale etti. Bu hayvanların bu şekilde bulunduğu gibi, bunu yapanlar da en kısa sürede bulunacak" diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 11:13
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yeni Foça’da gece pazarına yoğun ilgi
    1. Yeni Foça’da gece pazarına yoğun ilgi
    2. İran'dan ABD'ye açık tehdit! "Sert..
    3. Şanlıurfa’ merkezli dev dolandırıcılık..
    4. Şekersiz diyet çikolata yapımı | Diyet..
    5. Genç kalmanın sırrı damarlardan geçiyor
    6. Okullarda seçim hazırlıkları tamamlandı
    7. Otomobil takla attı: 16 yaşındaki genç..
    8. Binali Yıldırım Sivaslı iş..
    9. "Uçan kale" Türkiye'ye kazandıracak
    10. Kişisel sağlık verileri koruma..
    11. Şırnak’ta doğaya 2 bin keklik salındı
    12. Nevşehir’de trafik kazası: 30 yaralı
    13. Evde yakalanan yılan doğaya salındı
    14. Terme’de sel
    15. İran'dan düşürülen İHA sonrası 'saha'..
    16. Binali Yıldırım Sivaslı iş adamlarıyla..
    17. Manavgat’ta otomobil bariyere çarptı:..
    18. Türkuaz Sualtı ve Akarsu Arama..
    19. Tarım işçileri servisi kaza yaptı! Çok..
    20. Seçmen sandığa kilitlendi, plajlar boş..
    Haçlı kaynaklarında Türk askerleriyle ilgili dikkat çeken detaylar: Şövalyenin aklını aldılar! “Türkler Hıristiyan olsa...”
    Haçlı kaynaklarında Türk askerleriyle ilgili dikkat çeken detaylar: Şövalyenin aklını aldılar! “Türkler Hıristiyan olsa...”
    Cumhurbaşkanlığı’ndan sert çıkış: Vermezsen verme! Hiç kimse Türkiye'yi tehdit edemez
    Cumhurbaşkanlığı’ndan sert çıkış: Vermezsen verme! Hiç kimse Türkiye'yi tehdit edemez
    Manipülasyon ondan sorulur! 'Kıvrak' anketçi köpürtmeye devam ediyor
    Manipülasyon ondan sorulur! 'Kıvrak' anketçi köpürtmeye devam ediyor
    Kandil'den Öcalan'a rest! Karayılan'dan 23 Haziran çağrısına cevap
    Kandil'den Öcalan'a rest! Karayılan'dan 23 Haziran çağrısına cevap
    Cübbeli Ahmet Hoca kaset kumpasıyla ilgili ilk kez konuştu: Bütün Çarşamba'ya dağıttılar...
    Cübbeli Ahmet Hoca kaset kumpasıyla ilgili ilk kez konuştu: Bütün Çarşamba'ya dağıttılar...

    Günün Karikatürü

    22 Haziran 2019
    Birgün'ün ahlaksız gazetecisinden Şehit Mursi'ye alçak iftira!
    Birgün'ün ahlaksız gazetecisinden Şehit Mursi'ye alçak iftira!
    MHP'den bebek katili Abdullah Öcalan açıklaması!
    MHP'den bebek katili Abdullah Öcalan açıklaması!