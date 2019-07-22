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Çürüyen köprü çökme tehlikesiyle karşı karşıya

Gaziantep’in Araban ilçesinde yaklaşık 40 yıldır kullanımda olan, 11 köye ulaşım sağlayan ve çürüdüğü için yıkılmak üzere olan Eski Altıntaş köprüsü yenilenmeyi bekliyor.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 11:56
Çürüyen köprü çökme tehlikesiyle karşı karşıya

Gaziantep’in Araban ilçesinde yaklaşık 40 yıldır kullanımda olan, 11 köye ulaşım sağlayan ve çürüdüğü için yıkılmak üzere olan Eski Altıntaş köprüsü yenilenmeyi bekliyor.


Araban ilçe merkezine 4 kilometre uzaklıkta bulunan Karasu Çayı üzerine 40 yıl önce yapılan Eski Altıntaş köprüsü çürüdüğü için yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya. Bölge halkı, ilçeye bağlı 11 kırsal mahalleye ulaşımı sağlayan ve çökme tehlikesi bulunan köprünün yenilenmesini istiyor. İlçeye bağlı Eski Altıntaş, Esentepe, Yeniyurt, Fakılı, Doğan, Taşdeğirmen, Aşağı Gözey, Yukarı Gözey, Hasanoğlu, Elif ve Hisar kırsal mahallelerini birbirine bağlayan ve gün içinde yoğun trafiğin yaşandığı köprünün her an yıkılabileceğini belirten vatandaşlar kimseye bir şey olmadan yenileme çalışmalarının başlatılmasını istiyor. Yaklaşık 40 yıl önce faaliyete geçen 4 metre genişliğinde 59 metre uzunluğundaki köprünün yıllar içinde çürüdüğünü söyleyen Araban Şoförler Odası Başkanı Mustafa Karademir, "1979 yılında yapılan ve yapıldığı tarihten bu güne kadar hiç bakım onarım görmeyen köprünün hali ortada. Betonu çürümüş olması nedeniyle de demirleri açığa çıkmış olan Eski Altıntaş köprüsünden vatandaşlar geçmek istemiyor. Yani devlet yetkililerine sesleniyoruz bu iş kimde bitiyorsa bir kaza olmadan bu işi çözsünler. 4 metre genişliğinde 59 metre uzunluğundaki bu köprünün çökmeden derhal yapılması gerekiyor. Köprüden aynı arkadan iki araç geçemiyor bile. Bunun için yıllarca oda olarak biz ve vatandaşlar yetkililerden yardım istememize rağmen yenilenmeyen köprü yıllardır tehlike saçmaya devam ediyor. Köprüyü kullanmak zorunda olan araç sürücülerimiz, öğrenci servislerimiz ve vatandaşlarımız tehlike saçan köprüde meydana gelmesi muhtemel kazalardan can kaybı olmadan bu sorunun çözülmesini istiyoruz. Geçtiğimiz aylarda yani 31 Mart gecesi Akbudak Grup yolundaki 2 gencimizin ölümüyle sonuçlanan köprü kazasının benzerinin Eski Altıntaş köprüsünde de yaşanmasını istemiyoruz. Ölümlü kazalar yaşanmadan yetkililerden yardım istiyoruz" dedi.


Köprünün her an çökebileceğini de sözlerine ekleyen Karademir, "Üzerinden her geçtiğimizde köprü çöktü çökecek diye korku yaşıyoruz. Yetkililer burayı yerinde incelerse köprünün bir an önce yenilenmesi gerektiği kanaatine varacaklardır. Yıllardır sık sık kazaların meydana geldiği köprünün yenilenmesi için yetkililerden yardım bekliyoruz" şeklinde konuştu.


Bölgedeki muhtarlar, sürücüler ve vatandaşlar da köprü için yetkililere defalarca müracaatta bulunduklarını ancak bugüne kadar herhangi bir çalışma yapılmadığını belirtti. Yıllardır seslerinin duyulmadığını açıklayan vatandaşlar, "Köprü can kaybı yaşandıktan sonra mı yenilenecek" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 11:56
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