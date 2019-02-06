Curlingde iş birliği protokolü





ANKARA (AA) - Türkiye Curling Federasyonu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (ASP) Gençlik ve Spor Kulübü arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Federasyon binasında yapılan törene Türkiye Curling Federasyon Başkanı Kenan Şebin, ASP Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Özcan Gül, ASP Gençlik ve Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Hakan Aydın ve ASP Gençlik ve Spor Kulübü Genel Sekreteri Selçuk Altındağ katıldı.

Türkiye Curling Federasyon Başkanı Kenan Şebin, ASP Gençlik ve Spor Kulübü ile güzel işlere imza atacaklarını söyledi.

Protokolün branşlarının tanıtımını ve yaygınlaşmasını sağlayacağını vurgulayan Şebin, "Amacımız, bu ülkede spor yapanların sayısının, hastaneye giden, hapishaneye düşen insan sayısından fazla olmasını sağlamak." dedi.

Şebin, yapılan protokol nedeniyle mutlu olduklarını dile getirerek, "Erdemli insan oluşturmak, ahlaklı, karakterli, ülkesine, devletine, milletine bağlı insanları spor sayesinde eğitmek, onlarla birlikte olmak, sosyal sorumluluklarımızı yerine getirmek amacıyla bir araya geldik. Curling de buna çok uygun bir spor branşı. Engelli bireylerimize, insanlarımıza bu sporu yaptırarak curling branşını da tanıtmış ve yaygınlaştırmış olacağız." diye konuştu.

ASP Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Özcan Gül ise protokol kapsamında çocuk koruma programıyla yeni bir vizyon ortaya koymaya çalıştıklarına dikkati çekti.

Protokol ile güzel sonuçlar elde etmek istediklerini vurgulayan Başkan Gül, "Kulüp olarak tüm dezavantajlı kesimlere özellikle sosyal hizmet desteğine ihtiyaç duyan ve alan tüm bireylere yönelik sosyal sportif faaliyetler yürüten bir teşkilatız. Sayın Cumhurbaşkanımızın çizmiş olduğu vizyon ve özellikle ikinci 100 günlük eylem planına bağlı olarak hareket ediyoruz. Sayın Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk'un desteği ve katkılarıyla biz de Türkiye Curling Federasyonu ile Türkiye'nin tüm bölgelerinde bu branşın yaygınlaşması için çalışacağız. Teşkilatımız adına mutluluk verici bir protokol oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Protokolün kapsamıyla ilgili bilgiler veren Gül, şunları kaydetti:

"Sosyal hizmet desteğine ihtiyaç duyan, kurumsal veya toplumsal düzeyde resmi ve özel kuruluşlardan sosyal hizmet desteği alan çocuk, yaşlı, engelli, şehit ve gazi yakınları başta olmak üzere ilgili diğer bireylerin spor ve sosyal aktiviteler yoluyla fiziksel, psikososyal ve duygusal gelişimlerini destekleyerek sosyalleşmelerine katkıda bulunmak, amatör ve profesyonel sporcular yetiştirmek, bu sporcuları yurt içinde ve yurt dışında müsabakalara katılımını sağlamak amacıyla curling ve floor curling sporunu öğretmek, düzenli antrene olmalarını sağlamak, antrenör ve eğitmenler yetiştirerek yarışmalar organize etmek ve Türkiye Curling Federasyonu tarafından düzenlenen yarışmalara katılmak."



