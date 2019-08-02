Curling Milli Takımı Yüksek İrtifa Kampında

Curling milli takım sporcuları Zonguldak’tan sonra Erzurum’da yüksek irtifa kampına başladı. Federasyon Başkanı Kenan Şebin de açık alanda yapılan kondisyon çalışmalarını yerinde izleyerek, sporculara moral verdi.

Curling Sporcu Eğitim ve Gelişim Yaz Kondisyon Kampı Erzurum’da başladı. 08 Ağustos 2019 tarihine kadar sürecek olan Curling Sporcu Eğitim ve Gelişim Yaz Kondisyon Kampına 65 Sporcu, 7 Antrenör ve 3 Kondisyon katıldı.Milli Takım Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Atletizm Tartan Pistinde yüksek irtifa ve kondisyon çalışmaları yoğun tempoda geçiyor.

Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin,“Önümüzdeki kış sezonunda gerek liglerde gerekse uluslararası müsabakalarda ilimizin sporcularını yoğun bir maç trafiği bekliyor. Curling Federasyonu olarak 65 kişiden oluşan sporcu grubunu Erzurum’da yüksek irtifa kampına tabi tuttuk.Sporcularımız 10 günlük bir yaz kampı gerçekleştirecek” dedi.