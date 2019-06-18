Mursi’nin şehadeti sonrası Cuntacı Sisi’den AA ve TRT’ye sansür

Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin (67) dün mahkeme salonunda vefat etmesinin ardından, Mısır genelinde Anadolu Ajansı (AA) ve TRT'nin internet sitelerine erişim engellendi.

Konuyla ilgili resmi makamlardan herhangi bir açıklama yapılmazken, ülkede her iki kurumun da internet sayfalarına girilemiyor ve mobil erişim de sağlanamıyor.

Mısır devlet televizyonunun dün Muhammed Mursi'nin vefat ettiğini duyurmasının ardından İçişleri Bakanlığı ülkede "teyakkuz" ilan etmişti.

Mahkeme salonunda vefat etti

Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi (67) dün, yargılandığı kamuoyunda "Vadi en-Natrun Hapishanesinden kaçış ve Hamas adına casusluk" olarak bilinen davanın duruşması esnasında hayatını kaybetti.

Devlet televizyonu Mursi'nin mahkeme salonunda geçirdiği baygınlığın ardından hayatını kaybettiğini duyurdu.

Mursi'nin vefatının ardından İçişleri Bakanlığı ülke genelinde "teyakkuz" durumu ilan etti. Gece saat 11'den sonra da Kahire'deki iş yerleri ve kafeler kapatıldı.

Mursi'nin naaşı bu sabah yerel saatle 05.00'de yalnızca ailesi ve avukatının katılımıyla başkent Kahire'nin doğusunda, Medinet'un Nasr semtindeki Müslüman Kardeşler Teşkilatının (İhvan) mürşitlerinin defnedildiği kabristanlıkta da toprağa verildi.

Muhammed Mursi, eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'i istifaya zorlayan 2011 yılındaki halk devriminin ardından 2012'de ülke tarihinde demokratik yollarla göreve gelen ilk Cumhurbaşkanı olmuştu.

Firavun Sisi tarafından darbeyle görevinden uzaklaştırıldı

Mursi, 3 Temmuz 2013'te dönemin Savunma Bakanı ve ardından Cumhurbaşkanı olan Abdulfettah es-Sisi tarafından gerçekleştirilen askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılmıştı.

Mısır devlet televizyonunda, "Muhammed Mursi'nin iyi huylu bir tümörü bulunduğu, sürekli tıbbi gözetim altında olduğu ve ölümünün kalp krizinden kaynaklandığı" ifade edilmişti.

Mısır Başsavcısı Nebil Sadık tarafından dün yapılan yazılı açıklamada ise Mursi'nin hastaneye getirildiğinde vefat etmiş olduğu ve vücudunda yakın zamanda meydana gelen herhangi bir yaralanma olmadığı belirtilmişti.