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Cuntacı Sisi istedi, Kral Salman görüştü

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz Al Suud ile Mısır'ın cuntacı Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin talebi üzerinde telefonda görüştü.

20 Ekim 2018 Cumartesi 10:17
Cuntacı Sisi istedi, Kral Salman görüştü

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz Al Suud ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi telefon görüşmesi yaptı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre Kral Selman, karşı tarafın talebi üzerine Mısır'ın darbeci Cumhurbaşkanı Sisi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İki ülke arasındaki ilişkiler ve bunların çeşitli alanlarda güçlendirilmesi yollarının konuşulduğu görüşmede, ayrıca bölgesel ve uluslararası gelişmeler ile bunlara yönelik ortak çabalar ele alındı.

Haber Tarihi: 20 Ekim 2018 Cumartesi 10:17
  1. Sisi
  2. Kral Selman
  3. Suudi Arabistan

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