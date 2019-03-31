Çüngüş’te oy kullanma tartışması kavgaya dönüştü: 9 yaralı Diyarbakır’ın Çüngüş ilçesinde oy kullanma tartışmasında kavga çıktı.

Diyarbakır’ın Çüngüş ilçesinde oy kullanma tartışmasında kavga çıktı. Çıkan kavgada 9 kişi yaralanırken, jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Edinilen bilgiye göre, Çüngüş İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesi olan Keleşevleri Mahallesi’nde yerel seçimlerden dolayı oy kullanma tartışması çıktı. Çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada Metin Y., Nurettin Y., Tayfun Y., Hanifi Y. ile Sadettin G., Cuma G., İbrahim G., Kiyasettin G. ve Habip G. yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırılırken, jandarma ekipleri olay mahallinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

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