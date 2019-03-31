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Çüngüş’te oy kullanma tartışması kavgaya dönüştü: 9 yaralı

Diyarbakır’ın Çüngüş ilçesinde oy kullanma tartışmasında kavga çıktı.

31 Mart 2019 Pazar 13:10
Çüngüş’te oy kullanma tartışması kavgaya dönüştü: 9 yaralı

Diyarbakır’ın Çüngüş ilçesinde oy kullanma tartışmasında kavga çıktı. Çıkan kavgada 9 kişi yaralanırken, jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.


Edinilen bilgiye göre, Çüngüş İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesi olan Keleşevleri Mahallesi’nde yerel seçimlerden dolayı oy kullanma tartışması çıktı. Çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada Metin Y., Nurettin Y., Tayfun Y., Hanifi Y. ile Sadettin G., Cuma G., İbrahim G., Kiyasettin G. ve Habip G. yaralandı.


Yaralılar hastaneye kaldırılırken, jandarma ekipleri olay mahallinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 13:10
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