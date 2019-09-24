Cüneyt Özdemir’den Erdoğan'a destek: Sigara yasağını yüzde yüz doğru buluyorum! Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sigara yasağının genişletileceği ile ilgili açıklamasına Cüneyt Özdemir’den destek geldi. Mevcut sigara yasağına dahi uyulmadığını söyleyen Özdemir, yasağın genişletilmesi gerektiğini savundu.

yeniakit.com.tr Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta düzenlenen BM 74. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak için ABD’ye hareketinden önce Atatürk havalimanında gazetecilere açıklamalarda bulunmuştu. Erdoğan yaptığı açıklamada sigara yasağının genişletileyeceğini belirterek, şahsi araçlarda da sigara içmenin ve elektronik sigaraların ülkeye girişinin yasaklanacağını söyledi. Özdemir: Kimse yasağı iplemiyor! Erdoğan’ın bu çıkışına gazeteci ve TV programcısı Cüneyt Özdemir’den de destek geldi. Kendine ait Youtube kanalında yayınladığı videoda bir restoranda başına gelen olayı aktaran Özdemir, mevcut sigara yasağına kimsenin uymadığını, yasağı genişletme konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a destek verdiğini söyledi. Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar! Sigara ve nargile yasağında yeni düzenleme

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