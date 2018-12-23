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Cüneyt Kosal son yolculuğuna uğurlandı

Eski Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ömer Arısoy:- "Kosal "Musiki" dalında 2017 yılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Sanat Özel Ödülü'ne layık görülmüştü. Jürisinde yer aldığım bu ödülü Cumhurbaşkanımızın elinden takdim edebilmiş olmanın bir taraftan da teselli içerisindeyiz. Cüneyt Bey olmaksızın gerçekten tasavvuf musikisi yazılamaz. Mekanı cennet olsun"

23 Aralık 2018 Pazar 17:29
Cüneyt Kosal son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL (AA) - Kanun sanatçısı ve bestekar Cüneyt Kosal, toprağa verildi.

Kosal'ın cenazesi, Topkapı'daki Merkezefendi Camisi'ne getirildi. Buradaki cenaze törenine, usta sanatçının ailesi ve yakınlarının yanı sıra sanat dünyasından birçok isim de katıldı. Aile, taziyeleri kabul etti.

Cenaze, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Merkezefendi Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığına defnedildi.

Eski Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ömer Arısoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kosal'ın "Musiki" dalında 2017 yılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Sanat Özel Ödülü'ne layık görüldüğünü hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Jürisinde yer aldığım bu ödülü Cumhurbaşkanımızın elinden takdim edebilmiş olmanın bir taraftan da teselli içerisindeyiz. Cüneyt Bey olmaksızın gerçekten tasavvuf musikisi yazılamaz. Mekanı cennet olsun. Elbet bir boşluğu olacak ama her fani gibi o da göçtü. Şükür ki devletimiz en üst düzeyde yaşarken onu gördü. Bu teselli kaynağımız. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum."


- "Bestekar bir dervişti"

Türk sanat müziği sanatçısı ve müzikolog Abdi Coşkun da Kosal'ın müstesna bir insan olduğunu vurgulayarak, "Benim en sevdiğim arkadaşlarımdan biriydi. Allah mekanını cennet eylesin." dedi.

TRT İstanbul Radyosu ses sanatçılarından Serhat Sarpel de Cüneyt Kosal ile 1981 yılında tanıştığını, yıllarca radyolarda, seyahatlerde beraber zaman geçirdiklerini, bu bakımdan kendisini onun bir öğrencisi olarak gördüğünü dile getirdi.

Sarpel, Kosal'ın musikiye en büyük hizmeti yapan kişi olduğunun altını çizerek, "Derviş Kanuni diyorlardı ona. Kanun sazında hem ritm hem de icra açısından çok değerli bir sanatçıydı. Bestekar bir dervişti o." diye konuştu.


- "Çok iyi bir kanuniydi"

Kanuni ve ressam Prof. Dr. Erol Deran de Kosal'ın sanata dair çok kıymetli hizmetler gerçekleştirdiğine vurgu yaparak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Birçok hizmeti var, bir sürü arşivi var. Sonra çok edepli, bu nokta çok önemlidir, çok özel bir insandı, çok iyi bir kanuniydi. Birikimleri çok fazlaydı ve etrafındakiler onun o birikiminden fevkalade güzel istifa etmiştirler, hem ses olarak hem de saz olarak çok kıymetliydi."


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 23 Aralık 2018 Pazar 17:29
  1. cenaze
  2. Cüneyt Kosal

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