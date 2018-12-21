Cüneyt Kosal hayatını kaybetti

Türk müziğinin usta ismi kanuni ve besteci Cüneyt Kosal 87 yaşında hayatını kaybetti. Haberi İstanbul Büyükşehirt Belediyesi Kültür AŞ duyurdu. Mesajda şu ifadeler kullanıldı:

"Yakın dönem Türk musikisinin en önemli üstatlarından Cüneyt Kosal’ın vefatını teessür ile öğrendik. Yeri doldurulamayacak büyük bir değeri kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz."