Cüneyt Epcim, spor camiasıyla bir araya geldi

Hakkari Belediye Başkan Vekili ve AK Parti Hakkari Belediye Başkan Adayı Cüneyt Epcim, kentteki spor camiasıyla bir araya geldi.

Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, beraberindeki AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Cumhur Demir ve Türkiye Basketbol Federasyonu İl Temsilcisi olan AK Parti Yönetim Kurulu Üyesi Yakup Aktaş ile birlikte Hakkari Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün toplantı salonunda kentteki spor camiasıyla bir araya geldi. Burada konuşan Epcim, spor camiasıyla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, “Belediye başkanlarının şehirleri imar etme görevi vardır. Bir taraftan da bulunduğu şehirle insanlarının ihyasını da sağlama görevi vardır. Bu noktada büyük mimar Turgut Cansever’in Osmanlı kültüründe bir alıntısı var. Bu sözü sizlerle paylaşmak istiyoruz. ‘Bir şehri imar ederken o şehrin neslini ihya etmeyi ihmal ederseniz, ihya etmeyi ihmal ettiğiniz nesil imar ettiğiniz şehri tahrip eder’ diyor. Yani biz her ne kadar şehrimizin alt ve üst yapısını yapıyorsak, bir taraftan da sosyal belediyecilik anlayışı içerisinde o şehrin sanatını, kültürünü, kültür mirasını, sanat dünyasını ve özelikle spor dünyasına hizmet etme durumundayız ve o anlayışla çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

Başkan Vekili Epcim, hayata geçirecekleri ve Hakkari’nin yaşam standardını değiştirecek yeni projeleri hakkında da detaylı bilgiler verdi.

AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür ise, Hakkari’nin hizmetin en iyisine layık olduğunu belirerek, Hakkari’nin geleceği için spor dünyası ile bir araya geldiklerini söyledi. Gür, “Hakkari’nin geleceği parlaktır. Başarılı olabilmek için birbirimizi desteklemeliyiz. Hakkari 3. Kar Festivali ilimizin tanıtımı açısında çok ses getirdi. Biz güzel ilimizi; spor ve her yönüyle tanıtmaya devam edeceğiz” şeklide konuştu.