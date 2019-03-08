Cüneyt Çakır’ın kayınpederi Abbas Karaağaç vefat etti
Futbol hakemi Cüneyt Çakır’ın kayınpederi Abbas Karaağaç hayatını kaybetti.08 Mart 2019 Cuma 15:33
Futbol hakemi Cüneyt Çakır’ın kayınpederi Abbas Karaağaç hayatını kaybetti.
Balıkesir’in Bandırma ilçesinde ikamet eden FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır’ın kayınpederi Abbas Karaağaç (69) ilik kanserinden vefat etti. Karaağaç, Bandırma Haydar Çavuş Camii’nde cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Cenazeye futbol hakemi Cüneyt Çakır ve meslektaşları ile sevenleri katıldı.
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