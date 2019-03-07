Cüneyt Çakır'ın kayınpederi hayatını kaybetti FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır'ın kayınpederi Abbas Karaağaç, yaşamını yitirdi.

Türk hakem Cüneyt Çakır'ın kayınpederi Abbas Karaağaç, hayatını kaybetti. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır'ın kayınpederi Abbas Karaağaç'ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Abbas Karaağaç'a Allah'tan rahmet; Cüneyt Çakır, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi. Yarın toprağa verilecek Açıklamada, Abbas Karaağaç'ın naaşının yarın Bandırma Haydar Çavuş Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği bildirildi.

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