0553 313 94 23

Cüneyt Çakır'ın kayınpederi hayatını kaybetti

FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır'ın kayınpederi Abbas Karaağaç, yaşamını yitirdi.

07 Mart 2019 Perşembe 13:45
Cüneyt Çakır'ın kayınpederi hayatını kaybetti

Türk hakem Cüneyt Çakır'ın kayınpederi Abbas Karaağaç, hayatını kaybetti.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır'ın kayınpederi Abbas Karaağaç'ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Abbas Karaağaç'a Allah'tan rahmet; Cüneyt Çakır, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

Yarın toprağa verilecek

Açıklamada, Abbas Karaağaç'ın naaşının yarın Bandırma Haydar Çavuş Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği bildirildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 13:45
  1. Cüneyt Çakır
  2. Bandırma Haydar Çavuş Camisi
  3. Abbas Karaağaç

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    (Özel) Bitki özlerinden kimyasal madde içermeyen temizlik jeli üretti
    1. (Özel) Bitki özlerinden kimyasal madde..
    2. Kilis'te terör operasyonu
    3. Şanlıurfa'da husumetli aileler..
    4. İİT ve AB İsrail yerleşim..
    5. İtirafçı eski üsteğmenin cezası 9..
    6. Kapadokya’da yıkım çalışmaları devam..
    7. AK Parti’li Gülaçar’dan uzun mesai
    8. Başkanlara 19 Mayıs Mahallesi’nde..
    9. FETÖ’den gözaltına alınan 2 kişi..
    10. Vali Yazıcı’dan, 8 Mart Dünya Kadınlar..
    11. Milli motosikletçi Can Öncü, sezonu..
    12. ’Göbeklitepe’de kadının ışığı’..
    13. Siirt'te akülü ve tekerlekli sandalye..
    14. AVICENNA, Eczacı ve eczacı..
    15. Erzurum Ticaret Borsası
    16. Uyuşturucu taciri iki sanığa 12.5’ar..
    17. 5. Enginar Festivali hazırlıkları..
    18. Aydın’da bilinçsiz tarımsal..
    19. Rizespor-Kayserispor maçına Özkahya..
    20. Zonguldak’ta planlama müdürü..
    21. Kırşehir’de kaza: 4 yaralı
    22. Spot piyasada elektrik fiyatları
    23. Niğde Belediye Başkanı Özkan’dan..
    24. Niğde Belediye Meclis Üyelerine..
    25. Niğde Barosundan Hasar Danışmanlık..
    26. 14. Mersin Tarım, Gıda ve Hayvancılık..
    27. Cumhur İttifakı Köşk’te gövde..
    28. Narkotik köpeği "Roket" göz açtırmadı
    29. Avro Bölgesi, 4. çeyrekte yüzde 0,2..
    30. Güneş: Ayrılacağım son gün bile ilk..
    Otomobil devi kararını verdi! Türkiye'de üretilecek
    Otomobil devi kararını verdi! Türkiye'de üretilecek
    Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak..
    Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak..
    Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar
    Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı

    Günün Karikatürü

    7 Mart 2019
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar
    Dünyayı tedirgin eden hamle! Kuzey Kore yeniden harekete geçti
    Dünyayı tedirgin eden hamle! Kuzey Kore yeniden harekete geçti