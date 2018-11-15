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İtalya-ABD maçı Cüneyt Çakır'a emanet! İtalya-ABD maçı ne zaman?

FIFA kokartlı hakemlerden Cüneyt Çakır’a UAFA’dan görev geldi. Cüneyt Çakır, 20 Kasım Salı günü İtalya-ABD özel maçında görev alacak.

15 Kasım 2018 Perşembe 18:27
İtalya-ABD maçı Cüneyt Çakır'a emanet! İtalya-ABD maçı ne zaman?

FIFA kokartlı hakemlerden Cüneyt Çakır’a UAFA’dan görev geldi. Cüneyt Çakır, 20 Kasım Salı günü İtalya-ABD maçında görev alacak. 

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Cüneyt Çakır, Belçika'nın Genk şehrinde TSİ 22.45'te başlayacak ve UEFA'nın Video Yardımcı Hakem uygulamasını çevrim içi (online) uygulayacağı İtalya-ABD karşılaşmasını yönetecek. Müsabakada Çakır'ın yardımcılıklarını, Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Alper Ulusoy ise karşılaşmanın 4. hakemi olarak görev alacak. Bu karşılaşmayla iki Türk hakem de ilk kez UEFA organizasyonunda Video Yardımcı Hakem (VAR) ve Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR) olarak yer alacak. Halis Özkahya mücadelede VAR, Barış Şimşek ise AVAR hakemi olarak görev yapacak.

 

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 18:27
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