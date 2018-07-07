Son dakika Cüneyt Çakır bombası! Cüneyt Çakır Çin’e transfer mi olacak?

2018 FİFA Dünya Kupası Fas İran ve Nijerya Arjantin maçlarını yöneterek Türkiye’nin göğsünü kabartan Cüneyt Çakır'a Çin'den son dakika bomba transfer teklifi geldi. Cüneyt Çakır Çin’den gelen teklifi kabul edecek mi? Cüneyt Çakır’a Çin’den ne kadar transfer teklifi geldi? Cüneyt Çakır Çin’e mi transfer olacak?

Dünya Kupası maçları Rusya’nın ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor. Çeyrek final maçlarının bittiği yarı final maçlarının başlayacağı şu günlerde Dünya Kupası maçlarında yönettiği maçlarıyla göz dolduran, Türkiye’nin gurur tablosu, Türk futbolunun en gözde temsilcisi Cüneyt Çakır’ı şu günlerde dünya konuşuyor. Zira Çin Futbol Federasyonu deneyimli hakem Cüneyt Çakır’ın peşinde. Çin Futbol Federasyonu menajerler aracılığı ile resmi olmayan kanallardan nabız yokladığı biliniyor. İddiayı, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu'nun da doğrulaması heyecanı doruklara çıkardı. Şimdi merak ettiniz değil mi FİFA kokartlı hakemimize Çin ne kadar ücret teklif ettiğini. Çin Futbol Federasyonu, Cüneyt Çakır’a önerdiği rakam 5 milyon dolar. Yani Türk parasıyla 22 milyon TL’den fazla. Çin’in bu teklifine Cüneyt Çakır’ın ne cevap vereceği merak konusu oldu.