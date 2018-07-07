THY - İmaj
0553 313 94 23

Son dakika Cüneyt Çakır bombası! Cüneyt Çakır Çin’e transfer mi olacak?

2018 FİFA Dünya Kupası Fas İran ve Nijerya Arjantin maçlarını yöneterek Türkiye’nin göğsünü kabartan Cüneyt Çakır'a Çin'den son dakika bomba transfer teklifi geldi. Cüneyt Çakır Çin’den gelen teklifi kabul edecek mi? Cüneyt Çakır’a Çin’den ne kadar transfer teklifi geldi? Cüneyt Çakır Çin’e mi transfer olacak?

07 Temmuz 2018 Cumartesi 16:17
Son dakika Cüneyt Çakır bombası! Cüneyt Çakır Çin’e transfer mi olacak?

2018 FİFA Dünya Kupası Fas İran ve Nijerya Arjantin maçlarını yöneterek Türkiye’nin göğsünü kabartan Cüneyt Çakır'a Çin'den son dakika bomba transfer teklifi geldi. Cüneyt Çakır Çin’den gelen teklifi kabul edecek mi? Cüneyt Çakır’a Çin’den ne kadar transfer teklifi geldi? Cüneyt Çakır Çin’e mi transfer olacak?

Dünya Kupası maçları Rusya’nın ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor. Çeyrek final maçlarının bittiği yarı final maçlarının başlayacağı şu günlerde Dünya Kupası maçlarında yönettiği maçlarıyla göz dolduran, Türkiye’nin gurur tablosu, Türk futbolunun en gözde temsilcisi Cüneyt Çakır’ı şu günlerde dünya konuşuyor. Zira Çin Futbol Federasyonu deneyimli hakem Cüneyt Çakır’ın peşinde. Çin Futbol Federasyonu menajerler aracılığı ile resmi olmayan kanallardan nabız yokladığı biliniyor. İddiayı, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu'nun da doğrulaması heyecanı doruklara çıkardı. Şimdi merak ettiniz değil mi FİFA kokartlı hakemimize Çin ne kadar ücret teklif ettiğini. Çin Futbol Federasyonu, Cüneyt Çakır’a önerdiği rakam 5 milyon dolar. Yani Türk parasıyla 22 milyon TL’den fazla. Çin’in bu teklifine Cüneyt Çakır’ın ne cevap vereceği merak konusu oldu.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2018 Cumartesi 16:17
  1. cüneyt çakır dünya kupası
  2. cüneyt çakır transfer haberi
  3. son dakika cüneyt çakır

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İsveçli aktivist: Filistin'e girişimi engellemelerinin nedeni...
    1. İsveçli aktivist: Filistin'e girişimi..
    2. CHP'li vekil 4. seferde yemin edebildi
    3. Trump açık açık tehdit etti: 7 yıl..
    4. Cumhuriyet tarihi boyunca yerli..
    5. Bakan Kaya'dan nafakazedeleri..
    6. Kuzey Kore'den ABD'ye çok sert tepki
    7. TBMM Geçici Başkanı Durmuş Yılmaz..
    8. Afganistan'da kaymakama bombalı saldırı!
    9. Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması:..
    10. Bilecik'te makilik alanda yangın!
    11. CHP'de disipline sevk edilen Gürsel..
    12. Trabzon Havalimanı'nda yolcu sayısı..
    13. 18. yüzyıl İngiltere’sinde ebeveynlik..
    14. Mehmet Ağar'ın oğlu Tolga Ağar da..
    15. Sadakataşı’ndan Suriyelilere gıda..
    16. Suriye'de korkunç katliam! 2 bin 257..
    17. ABD'li eski elçi ve CHP'liden Türkiye..
    18. Kalleş saldırıyı terör örgütü PKK..
    19. CHP'de seçimli olağanüstü kurultay..
    20. Kaçaklar Mısır tarlasında yakalandı!
    Kendi ürettiği kurşun geçirmez yelek sonu oldu
    Kendi ürettiği kurşun geçirmez yelek sonu oldu
    Erdoğan'ın yemin merasimi için Murat Bardakçı'dan bomba teklif!
    Erdoğan'ın yemin merasimi için Murat Bardakçı'dan bomba teklif!
    Tam 466 asker kaçtı! İçlerinde generaller de var...
    Tam 466 asker kaçtı! İçlerinde generaller de var...
    İnfazların altından bakın ne çıktı! PKK'lılar meğer...
    İnfazların altından bakın ne çıktı! PKK'lılar meğer...
    Ekonomik savaş başladı! Güney Kore'den flaş İran kararı
    Ekonomik savaş başladı! Güney Kore'den flaş İran kararı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    En borçlu ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada
    En borçlu ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada
    Destici: Öküz öldü ortaklık bozuldu
    Destici: Öküz öldü ortaklık bozuldu