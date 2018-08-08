Cüneyt Arkın son dakika gelişmesi! Cüneyt Arkın sağlık durumu nasıl? Cüneyt Arkın taburcu mu edildi?

Kendisini Malkoçoğlu, Battalgazi filmlerinden tanıdığımız Yeşilçam’ın usta oyuncularından Cüneyt Arkın, solunum yetmezliği nedeniyle hastanenin yoğun bakım servisine kaldırılmıştı. Usta oyuncu Cüneyt Arkın sağlık durumu nasıl? Cüneyt Arkın sağlığından son durum ne?

Son dakika gelişmesine göre, Silivri'deki evinde yaşadığı solunum sıkıntısı sonrası ambulansla hastaneye kaldırılan Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın bu sabah taburcu oldu. 81 yaşındaki Arkın'ın tedavisinin hemşire gözetiminde evinde devam edeceği öğrenildi.

CÜNYET ARKIN YOĞUN BAKIMA KALDIRILMIŞTI

Cüneyt Arkın'ın sağlık durumuna ilişkin bilgi veren hastane sahibi Dr. Hayati Arkaz, "Cüneyt Bey, 16.00 civarı geldi. Şuuru kapalıydı. Koah hastası Cüneyt Bey. Hem kalp hem akciğer yetersizliği var. İlk müdahalenin ardından yoğun bakıma alındı. Şu an yoğun bakımda devam ediyoruz tedavisine. Düne göre daha iyi. Elimi sıktı. Büyük ihtimalle birkaç gün içinde normal servise alacağız. 24 saatte beklemediğim şekilde tedavisinde düzelme oldu. İyiye gidiyor durumu. Hem kalpte, hem akciğerde sıkıntı var, ne olacağı belli olmaz ama ciddi bir şekilde tedavi ediliyor. Sağlık durumu iyiye gidiyor, elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu. Cüneyt Arkın'ın sağlık durumunu oğlu hakkında Murat Arkın bilgi verdi. Arkın, Instagram hesabından şu notu paylaştı, Babamın sağlığı gayet iyi. Endişelenecek bir durum yok. Dünden bu yana bizleri mesajları ile, duaları ile yalnız bırakmayan sizler vefasınız, dostluksunuz. Sizler bu ülkede hala güzel bir şeyler olabileceğinin en büyük kanıtısınız. Sağ olun.

CÜNEYT ARKIN KİMDİR?

Cüneyt Arkın gerçek adıyla Fahrettin Cüreklibatır, 8 Eylül 1937 Karaçay, Odunpazarı, Eskişehir'de dünyaya geldi. Sinemada canlandırdığı "Malkoçoğlu" karakteri kendisine lakap olarak atfedilmiştir. Cüneyt Arkın'ın babası Kurtuluş Savaşı'na katılmış Hacı Yakup Cüreklibatur'dur. Lise öğrenimini Eskişehir Atatürk Lisesi'nde gördü, 1961 yılında İstanbul Tıp Fakültesinden mezun oldu.

Cüneyt Arkın ilk evliliğini 1964 yılında kendisi gibi doktor olan Güler Mocan ile yaptı. 1966 yılında kızları Filiz doğdu. 1968 yılında boşandıktan bir yıl sonra Betül (Işıl) Cüreklibatur ile evlenen Cüneyt Arkın'ın,bu evlilikten de Kaan ve Murat adlarında iki çocuğu vardır. Kızı bir şirkette genel müdürlük yapan Arkın'ın oğullarından Murat da dizilerde oyunculuk yapmaktadır. Cüneyt Arkın, at binmede ve karatede uzman sporcu unvanına sahiptir. Oyunculuğun yanı sıra televizyon izlenceleri sunmuş ve kısa bir süre gazetelerde sağlıkla ilgili köşe yazarlığı da yapmıştır. 2009 yılında omurgasındaki sinir sıkışmasından dolayı yaklaşık üç ay hastanede tedavi gördü.