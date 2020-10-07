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Biyografi Cüneyt Arkın kaç yaşında?
Biyografi

Cüneyt Arkın kaç yaşında?

Cüneyt Arkın hayatı | Yeşilçam’ın ünlü oyuncularından Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna katıldı. Aksakallıların lideri rolünü oynayan Cüneyt Arkın’ın hayatı, kariyeri, yaşı, nereli olduğu araştırılmaya başlandı. Peki, Cüneyt Arkın kaç yaşında?

Yeniakit Publisher
2020-10-07 22:09:00 -
Cüneyt Arkın kaç yaşında?

Cüneyt Arkın biyografisi | Kuruluş Osman’ın ikinci sezonu 7 Ekim Çarşamba günü başladı. Diziye bu sezon yeni karakterler eklendi. Söz konusu karakterlerden biri de Aksakallıların lideri oldu. Aksakallıların liderini Cüneyt Arkın oynuyor. Peki, Cüneyt Arkın kaç yaşında?

Cüneyt Arkın kaç yaşında?

Cüneyt Arkın gerçek ismiyle Fahrettin Cüreklibatır 8 Eylül 1937 yılında Eskişehir'de dünyaya geldi. Cüneyt Arkın 1961 yılında İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun oldu.

Mezun olduktan sonra doktorluk yapan Cüneyt arkın 1964 yılında bir derginin düzenlediği yarışmaya katıldı. Dergi yarışmasında birinci olan Cüneyt Arkın aynı sene Halit Refiğ'in teklifiyle sinemaya başladı. Sinema kariyerine adım atan Arkın ilk iki yılında tam 30 filmde oynadı.

83 yaşındaki Cüneyt Arkın kariyeri boyunca pek çok dizi ve filmde oynamıştır. Cüneyt Arkın’ın biri kız ikisi erkek üç çocuğu var.

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