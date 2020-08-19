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Biyografi Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz kimdir? Kaç yaşında?
Biyografi

Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz kimdir? Kaç yaşında?

Koronavirüs tedavisi gören Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz’dan acı haber geldi. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi ’nde Kovid-19 tedavisi gören, bir süredir tedbiren uyutulan 46 yaşındaki Halit Oflaz, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yeniakit Publisher
2020-08-19 16:10:00 -
Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz kimdir? Kaç yaşında?

Halit Oflaz, hastalığa yakalanmasının ardından 3 Ağustos’ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Değerli hemşehrilerim, boğaz ağrısı şikayetiyle gittiğim hastanede yapılan Kovid-19 testim pozitif çıktı. Allah ’a şükür sağlık durumum iyi ve tedavim devam ediyor. Dualarınızı bekliyorum.” ifadelerini kullanmıştı.

Evli ve 4 çocuk babası Oflaz, 2019 yılında yapılan yerel seçimlerde Çumra ilçesinde AK Parti’den belediye başkanı seçilmişti.

Bakan Koca’dan Oflaz için mesaj

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, Halit Oflaz’ın Kovid-19 tedavisi gördüğü Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Oflaz’ın genç ancak hastalığı ağır yaşayanlardan biri olduğunu belirten Koca, “Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Kurallara uyarak acı haberleri azaltalım.” ifadesini kullandı.

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