'Cumhurun giremediği alan olamaz'

Erdoğan, bütün alanların halka ait olduğunu belirterek, “Cumhurun giremediği bir yer olamaz. Vatandaşın giremediği bir yer olamaz. Vatandaşa hiçbir yeri yasaklı hale getiremezsiniz” dedi. HABER MERKEZİ Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya’da yapılacak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu ile ilgili tartışmayı değerlendirdi. Erdoğan, bütün alanların halka ait olduğunu belirterek, “Cumhurun giremediği bir yer olamaz. Vatandaşın giremediği bir yer olamaz. Vatandaşa hiçbir yeri yasaklı hale getiremezsiniz” dedi. CHP’nin tavrını eleştiren Erdoğan, “Tek resepsiyondan neden rahatsız oluyorlar?” diye sordu. “OLAYLARI ABARTMANIN MANTIĞI YOK!” Erdoğan, Kazan’da Ankara Lojistik Üssü ve Gümrük İdaresi Binası’nın açılış töreni sonrasında gazetecilerin gündeme yönelik sorularını cevapladı. Erdoğan, gazetecilerin, CHP’nin başörtüsünü bahane ederek 29 Ekim resepsiyonuna ilişkin takındığı tavırla ilgili sorusuna şu cevabı verdi: “Cumhurbaşkanımızın bu ikili uygulaması görevinin ilk anlarında başlamış bir uygulamaydı. Ondan önce biliyorsunuz sadece tekli uygulama yapılıyordu. Şimdi tekrar bu tekli uygulamaya dönüldü. Tekli uygulama yapılırken rahatsız olmayanlar şimdi tekrar tekli uygulamaya dönünce niye rahatsız oluyorlar? Olay bu kadar basit. Bu kadar abartmanın da hiçbir anlamı yok. Niye rahatsız oluyorlar? Bakın ben yedi yıl önceyi, sekiz yıl önceyi tavsiye ederim. Sekiz yıl önce yine eşli yapılıyordu. Ve her insan eşiyle beraber rahatlıkla oraya geliyordu. Daha sonra malum yine eşli olarak devam edildi. Ancak kişiler ayırt edilmeye başlandı. Yani ciddi manada bir ayrımcılık başladı. Şimdiyse eşli olarak hiç kimseyi ayrıma tabi tutmadan herkesi eşli olarak davet edecek Sayın Cumhurbaşkanımız. Bundan niye rahatsız olunuyor? Bu alanlar bizim alanımızdır. Halkın alanıdır. Cumhurun alanıdır. Cumhurun giremediği bir yer olamaz. Vatandaşın giremediği bir yer olamaz. Vatandaşa hiçbir yeri yasaklı hale getiremezsiniz. Ve bu ülke şu anda bunu çözüyor. Bunu bir defa böyle anlayacaksınız.” “BEYAZ SARAY’A GİRİYORUZ KİMSE RAHATSIZ OLMUYOR” Erdoğan, resepsiyona eşinin de gelip gelmeyeceği yönündeki bir soru üzerine, “Ben şu anda düşünmüyorum. Ama gerekirse eşimle de giderim. Gitmeme mani bir hal yok. Belki kızımla giderim belli olmaz. Biz Amerika’da Beyaz Saray’a giriyoruz kimse rahatsız olmuyor, Avrupa’da her yere rahatlıkla giriyoruz kimse rahatsız olmuyor da bizimkiler niye bu kadar rahatsız oluyor?” diye konuştu. Bir gazetecinin “biz rahatsız olmuyoruz efendim” demesi üzerine Başbakan Erdoğan da “Mesele bu işte. Sizler, bizler rahatsız olmadıktan sonra mesele bitti” diye konuştu. “ÇÖZÜM ARARKEN ÇÖZÜMSÜZLÜĞE MAHKUM OLDULAR” Başbakan Erdoğan, CHP’li Muharrem İnce ile Kemal Kılıçdaroğlu’nun resepsiyonla ilgili farklı görüş bildirmesini değerlendirirken, “Orada her hangi bir fikir olgunluğunun olmadığını gösteriyor. Bakıyorsunuz şurada halk oylaması öncesinde meydanlarda ne konuşuldu. Ama şimdi bir Abant’a gittiler bu işleri çözmek için. Çözüm ararken çözümsüzlüğe mahkûm oldular” şeklinde görüş bildirdi. “FÜZE KALKANI’NDA TEKLİF GELMEDİ” Füze Kalkanı ile ilgili bir soru üzerine de Erdoğan, “Bize yapılmış teklif yok. Talep yok. Bir talep olmadığı için de şu anda herhangi bir açıklama yapmayı gereksiz görüyorum. Lizbon Zirvesi’nde böyle bir emrivakiyle karşı karşıya kalmamız mümkün değil” dedi. Tek tip askerlikle ilgili bir soru üzerine ise Başbakan Erdoğan, gün verdi ve “Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner’den Perşembe günü brifing alacağım” dedi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, gelecek hafta Perşembe günü saat 11.00’de Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner’i kabul edeceğini ve Koşaner’den tek tip askerlik konusunda brifing alacağını açıkladı. Erdoğan Finlandiya ve Yunanistan’a gidecek Bu arada, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Başbakanı Mari Kiviniemi’nin davetlisi olarak 19-20 Ekim’de Finlandiya’ya resmi ziyarette bulunacak. Başbakanlık Basın Merkezi’nden yapılan açıklamada, Finlandiya eski Başbakanı Matti Vanhanen’in, 6 Ekim 2009 tarihinde Türkiye’yi ziyaret ettiği belirtilerek, Başbakan Erdoğan’ın Finlandiya’ya gerçekleştireceği ziyaretin, 32 yıl aradan sonra bu düzeyde ilk ziyaret olma özelliğinin yanında, bu ülkeyle son dönemde ivme kazanan karşılıklı temasların önemli bir halkasını teşkil ettiği kaydedildi. 21 EKİM’DE YUNANİSTAN’A GİDECEK Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 21-22 Ekim’de Yunanistan’ı ziyaret edecek. Başbakanlık Basın Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu’nun davetine icabetle “Akdeniz İklim Değişikliği Girişimi” konulu konferansa katılmak üzere 21-22 Ekim’de Atina’da bulunacak.