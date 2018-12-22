Yeniakit // THY / S&M Milleriniz %33 Daha Değerli Kampanyası
0553 313 94 23

Cumhuriyet'ten kovulan Erdem Gül, CHP'den aday oluyor

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart 2019'da yapılacak seçimlerde, İstanbul'un Adalar ilçesinden Cumhuriyet Gazetesi'nden kovulan gazeteci Erdem Gül’ün aday gösterileceğini açıkladı.

22 Aralık 2018 Cumartesi 14:35
Cumhuriyet'ten kovulan Erdem Gül, CHP'den aday oluyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yardımcılarıFaik Öztrak, Tuncay Özkan, TBMM Grup Başkanvekili Engin Altay, gazetelerin Ankara Temsilcileri ve bazı yazarlarıyla dün kahvaltıda buluştu. Kılıçdaroğlu, ülke gündemini değerlendirdiği toplantıda CHP’nin belediye başkanı adayları ile ilgili açıklamalarda da bulundu.

CHP’nin İstanbul adayının belirlenme sürecini anlatan Kılıçdaroğlu, İstanbul'da “İstanbullu nasıl bir belediye başkanı istiyor?” diye aday profili yaptıklarını belirtenKemal Kılıçdaroğlu, buna en uygun kişinin Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olduğunu belirtti.

Adalar’da aday Erdem Gül

Kılıçdaroğlu bir soru üzerine, Adalar Belediye Başkanlığı'na da gazeteci Erdem Gül'ün aday gösterileceğini söyledi. CHP'nin Balıkesir İl örgütünün desteğiyle İYİ Parti adayının seçimi kazanacağını kaydeden Kılıçdaroğlu, diğer il ve ilçelerde adaylar konusunda da iki siyasi partinin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 14:35
  1. İstanbul
  2. Balıkesir
  3. Ankara
  4. Cumhuriyet Halk Partisi
  5. CHP
  6. CHP Adalar Belediye Başkan Adayı
  7. Erdem Gül
  8. Kemal Kılıçdaroğlu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Duş almak için girdiği banyoda can verdi
    1. Duş almak için girdiği banyoda can verdi
    2. Tek batında 5 kuzu doğurdu!..
    3. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat..
    4. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat..
    5. İçişleri Bakanı Soylu Edirne'de
    6. Benzin ve motorine indirim geliyor!
    7. Otomobil su kanalına devrildi! Olay..
    8. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    9. Erdoğan görünce durdu! Selam gönderdi
    10. Cumhuriyet'ten kovulan Erdem Gül,..
    11. Total'e İranlı yetkililere rüşvetten..
    12. Gazze şehitlerini uğurladı
    13. İstanbul'da korkunç tablo! 23 yılda..
    14. Bakan Kasapoğlu'na sürpriz doğum günü..
    15. CHP Şişli belediye başkan adayı 2019..
    16. İran'dan dev gözdağı! 'Büyük Peygamber..
    17. Çin'den uzaya iletişim uydusu!
    18. Endokrinoloji hangi hastalıklara bakar?
    19. Mustafa Sarıgül'den Eyüp açıklaması!
    20. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Libya'da
    Pislik için ‘Özel’ seçilmiş
    Pislik için ‘Özel’ seçilmiş
    Fransa neden 'biz geleceğiz' dedi! İşte en büyük korkuları
    Fransa neden 'biz geleceğiz' dedi! İşte en büyük korkuları
    "O sözlere dayanamadı! Mattis'in istifa nedeni Hulusi Akar"
    "O sözlere dayanamadı! Mattis'in istifa nedeni Hulusi Akar"
    Elektrik aboneleri dikkat! Limit düşürüldü
    Elektrik aboneleri dikkat! Limit düşürüldü
    Hangi hastalığa hangi bölümden randevu alınır?
    Hangi hastalığa hangi bölümden randevu alınır?

    Günün Karikatürü

    22 Aralık 2019
    TBMM'ye sunuldu! Türkiye'den petrol hamlesi
    TBMM'ye sunuldu! Türkiye'den petrol hamlesi
    Saatler kaldı geri adım atmadı... Trump resti çekti
    Saatler kaldı geri adım atmadı... Trump resti çekti