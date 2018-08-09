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Cumhuriyet'in yalan haberi elinde patladı!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ordu’da meydana gelen sel felaketine ilişkin, "Bakanlık olarak üstümüze düşen neyse yerine getireceğiz" dedi. Cumhuriyet gazetesi ise Bakan Kurum, Ordu'daki felaketten hiç bahsetmemiş gibi haber yaptı.

09 Ağustos 2018 Perşembe 13:21

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, gazete ve televizyonların Ankara temsilcileriyle bir basın toplantısı düzenledi. İlk olarak söze Ordu'da yaşanan felaketle ilgili yapılacakları anlatan Bakan Kurum, eylem planını açıkladı. 

CUMHURİYET GAZETESİ'NDEN YALAN HABER

Bakan Kurum'un bu açıklamalarının ardından Cumhuriyet Gazetesi, Çevre Bakanı Kurum'a Ordu tepkisi' başlıklı yalan bir haber yayımladı. Sosyal medya kullanıcıları üzerinden yaptığı haberde sanki Bakan Kurum'un basın toplantısında Ordu'dan bahsetmediği gibi çarpıtma bir habere imza attılar. Halbuki görüntülerde ve canlı yayında Bakan Kurum'un söze ilk olarak Ordu'da yaşanan felakete dair konuştuğu ve yapılacakları sıraladı.

Kurum, dün Ordu’da yaşanan sel felaketiyle ilgili bakanlığın üstüne ne düşüyorsa yapacağını söylerken, "Ordu’da meydana gelen sel felaketinde zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Bakanlığımıza ait arkadaşlar ekiplerimiz orada sahada gerekli çalışmaları yapıyorlar. Valimizle bende görüştüm bizzat. Bakanlık olarak üstümüze düşen neyse bu görevlerimizi zarar gören vatandaşlarımızın zarardan en az şekilde etkilenmesi için yerine getireceğiz. Cuma günü bakanlık ve bağlı kuruluşlarımızla orada olup yapılacak ne varsa hızlı bir şekilde yapma gayreti içine gireceğiz." şeklinde konuştu.

"4 KATLI BİNALARLA MODERN ŞEHİR"

Kurum ayrıca Kanal İstanbul projesiyle ilgili de merak edilenleri yanıtlayarak şu açıklamalarda bulundu: "Birinci eylemimimiz 42 kilometre uzunluğunda Kanal İstanbul projesi... Kanalın her iki tarafında yatay mimarinin hakim olduğu 4 katı geçmeyen içinde fuar, üniversite alanlarının, sosyal donatı anlamında aklınıza gelen ne varsa bunlarında içinde barındırıldığı modern butik iki şehir kurma arzusundayız. Örnek şehircilik diyeceğimiz bir şehircilik anlayışıyla bu projeyi hayata geçirmeye çalışacağız. İstanbul'da yıkılması gereken binalar bu bölgeye revize edilecek."

"33 MİLLET BAHÇESİ YAPIYORUZ"

Millet bahçesi projesinde çalışmaların devam ettiğini belirten Kurum,"Cumhurbaşkanımız büyük bir vizyon çizdi tüm şehirlerimizde millet bahçesi yapma yolunda karar aldık. Bizim de 100 günlük eylem çerçevesinde 18 ilimizde 33 millet bahçesi yapıyoruz. 22 tane millet bahçesini projelendiriyoruz." dedi.

 

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2018 Perşembe 13:21
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Murat Kurum
  4. Cumhuriyet gazetesi
  5. Ordu
  6. sel

YORUM YAZ

  • ismailismail57 dk önce
    YALANCI insanlar hic bir zaman müslüman olamazlar, kim olursa olsun. Yalancilik demek yahudilik demektir, yalancilik demek kafirlik demektir, yalancilik demek serefsizlik demektir, yalancilik demek namussuzluk demektir
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