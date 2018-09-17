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Cumhuriyet'te FETÖ, PKK, DHKP-C gitti; İslam düşmanları geldi!

Terör yanlısı isimleri kovmasının ardından hükümete yönelik eleştirilerini de yoğunlaştıran Cumhuriyet, azılı İslam düşmanı ve laik dinozor yazar transferine başladı. 5 isim daha köşesinden İslam'a ve Türk milletine Cumhuriyet'ten kin kusacak.

17 Eylül 2018 Pazartesi 12:54
Cumhuriyet'te FETÖ, PKK, DHKP-C gitti; İslam düşmanları geldi!

Geçtiğimiz hafta FETÖ, PKK ve DHKP-C yanlısı isimleri kovan Cumhuriyet gazetesi, yeniden İslam düşmanı kimliğini kuvvetlendirici atılımlar yapmaya başladı.

Yaklaşık 100 yıldan beri Müslümanlara ve İslam’a kin kusan Cumhuriyet gazetesi, terör yanlısı isimleri kovmasının ardından hükümete yönelik eleştirilerini de yoğunlaştırmıştı.

Gazete bugün 5 yeni yazarı transfer ettiğini duyurdu. Özdemir İnce, Adnan Binyazar, Yazgülü Aldoğan, Deniz Yıldırım ve Zafer Arapkirli; Cumhuriyet gazetesinde köşe yazacak.

Cumhuriyet'te neler yaşandı?

AZILI İSLAM DÜŞMANI YAZGÜLÜ DE CUMHURİYET’TE

15 Temmuz FETÖ’cü darbe girişimini destekleyen twitleri halen hafızalardaki yerini koruyan Yazgülü Aldoğan, geçtiğimiz ay Posta’dan kovulmuştu. Azılı İslam düşmanı kimliğiyle tanınan darbeci Aldoğan’a, Cumhuriyet kucak açtı.

Posta'dan kovulan Yazgülü Aldoğan zırlamaya başladı!

Yazgülü Aldoğan nihayet kovuldu!

Posta'cı Yazgülü hem İslam hem kadın düşmanı

LAİK DİNOZORLAR KÖŞE KARALAYACAK

Laik dinozor olarak tanınan Özdemir İnce de Cumhuriyet’te yazacak. Ünlü yazar Paulo Coelho’nun ‘Simyacı’ romanında 'minare'yi 'kule', 'ezan'ı 'şarkı', 'Kur'an'ı 'ağıt' diye çeviren Özdemir İnce de bundan sonra topluma yönelik hezeyanlarını Cumhuriyet’teki köşesinden kusacak.

Uzun süredir AK Parti muhalifliğiyle sıçrama yapmaya çalışan Zafer Arapkirli de sonunda Cumhuriyet’te yazacak.

Özdemir İnce İstiklal Marşı'nın sözlerine dil uzattı

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 12:54
  1. Cumhuriyet gazetesi
  2. Özdemir Ince
  3. Yazgülü Aldoğan
  4. Zafer Arapkirli
  5. Deniz Yıldırım
  6. Adnan Binyazar

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