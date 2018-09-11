Cumhuriyet'te bir ayrılık daha! Kadri Gürsel Twitter'dan duyurdu
Cumhuriyet gazetesini sahibi konumunda olan Cumhuriyet Vakfı yönetimi değişikliğinin ardından istifalar sürüyor. Son olarak Kadri Gürsel sosyal medya platformu Twitter üzerinden, istifa dilekçesinin işleme alındığını açıkladı.11 Eylül 2018 Salı 12:07
Cumhuriyet yazarı Kadri Gürsel, gazeteden istifa ettiğini duyurdu.
Cumhuriyet Vakfı'ndaki yönetim değişikliğinin ardından Cumhuriyet gazetesindeki son istifalarla birlikte gazeteden ayrılanların sayısı 26’yı buldu
Gürsel, sosyal medya hesabı Twitter’dan şu mesajı paylaştı:
"Cumhuriyet Vakfı yönetiminde geçen cuma meydana gelen değişikliği izleyen haftanın ilk iş gününde gazeteye gönderdiğim istifa dilekçemin bugün alındığı, personel müdürlüğü tarafından teyit edildi."
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