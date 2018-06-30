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Cumhuriyet'in millet düşmanlığı dinmiyor!

24 Haziran seçim sonuçlarıyla büyük hüsrana uğrayan Cumhuriyet Gazetesi'nin millet iradesine düşmanlığı dinmiyor. Demokrasiye tahammülsüzlüğünü her seçimde açıkça sergileyen gazete, yazı işleri ve tüm yazarlarıyla birlikte koro halinde millete hakaretler yağdırıyor.

30 Haziran 2018 Cumartesi 15:37
Cumhuriyet'in millet düşmanlığı dinmiyor!

YENİAKİT.COM.TR - 24 Haziran seçimlerinin ardından hüsrana uğrayanların millete düşmanlığı dinmiyor. Dini değerlere olduğu kadar demokrasiye de düşman olan Cumhuriyet Gazetesi, bugünkü baskısında yazı işlerinden yazar kadrosuna, ağız birliği yaparak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ona oy veren milyonlarca vatandaşa hakaretler yağdırdı.

'İşte yeni sistem' manşetiyle milletin yüzde 51,4 oy oranıyla onay verdiği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni hukuk dışı göstermeye çalışan provokatör paçavra, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun sözleri üzerinden de algıya oynayarak milletin iktidarına 'dikta rejimi' başlığıyla saldırdı.

ALÇAK İFADELER: BEDAVA KEK UĞRUNA...

Paçavra gazetenin sözde yazarı Işık Kansu, seçimlerde milli hassasiyetlerle Erdoğan'a oy veren milyonlarca vatandaşa hakaret ettiği yazısında, "Dünya siyaset sözlüğü hazırlansa, Türkiye maddesi şöyle yazılır: “Bedava kek uğruna nüfusunun yarısı cumhuriyetten meşruti monarşiye geri dönerek başına padişah seçen ülke.” biçimindeki ahlaksızca ifadeleriyle, seçim sonuçlarına olan tahammülsüzlüğünü ortaya koydu.

BEHRAMOĞLU YİNE AYNI TERANEYİ OKUDU

Recep Tayyip Erdoğan'a düşmanlığıyla bilinen bir diğer Cumhuriyet yazarı Ataol Behramoğlu ise, Türkiye'nin istikrarla kalkınarak büyümesi için milletin desteğiyle getirilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni 'sivil darbe' olarak nitelendirdi.

Haber Tarihi: 30 Haziran 2018 Cumartesi 15:37
  1. cumhuriyet
  2. Cumhuriyet gazetesi

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  • hasanhasan28 dk önce
    1923 den 1950 ye kadar bu memleket nasıl yönetildi. Tarihinize bir baksanıza vatan hainleri
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