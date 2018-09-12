Cumhuriyet’in geçmişi de sabıkalı

HABER MERKEZİ Uzun zamandır PKK ve FETÖ’nün sözcülüğünü yapan Cumhuriyet gazetesinde Kemalistlerin başlattığı “öze dönüş” hamlesi, “Cumhuriyet dün neydi ki bugün de ne olsun” dedirtiyor.

Küresel eşkıya Amerika Birleşik Devletleri’ne göbekten bağlı yayıncılık yapan Cumhuriyet’in geçmişinde, ABD Başkanı Wilson’a yönelik utanç mektubu yer alıyor. Cumhuriyet gazetesi kurucusu Yunus Nadi’nin 7 Mayıs 1920’de ABD Başkanı Woodrow Wilson’a hitaben kaleme aldığı mektupta açıkça yardım dilenilmiş, Amerika’dan “düşler ülkesi” olarak bahsedilmiş, Wilson’a ise “çağın peygamberi” denilmişti. Wilson’un “kutsal ve yüce bir melodi” olduğunu öne süren Nadi, “Evreni yöneten ilksiz ve sonsuz güç, her peygamberini, kendi çağının gereksinmelerini görmesi ve ona göre ulusunu seçmesi kuralını koymuştur. Ve siz çağımızın peygamberisiniz. Nasıl olur da siz ve temsil ettiğiniz Büyük Amerikan Ulusu buna izin verir. Güçsüze yardım etmek için savaşa girmiş olan Amerikan ulusu, bize yardım etme gücü varken nasıl olur da tarafsız kalır?” diyebilecek kadar alçalıyor. ABD’ye göbekten bağlı yayıncılık yapan Cumhuriyet’in, keçisi çalınan imamı “İmam keçi çaldı” başlığıyla yayınladığı haber ise gazetecilik tarihinin utanç vesikaları arasında yer alıyor.