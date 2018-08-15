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Cumhuriyet'in fırıldak muhabiri BİM'in kararını çarpıttı

ABD'nin Türkiye'ye karşı başlattığı ekonomik savaş sonrası Başkan Erdoğan'ın çağrısıyla harekete geçen yerli firmalar ABD ürünlerine boykot uygulamaya başladı. Son indirim kataloğunda iPhone 6 satacağını duyuran BİM marketleri de telefonun satışını durdurma kararı aldı. Alınan bu kararı çarpıtmaya çalışan Cumhuriyet Gazetesi muhabiri Alican Uludağ, "BİM'in iPhone 6'nın satışını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'boykot çağrısı' üzerine durdurduğu haberleri gerçeği yansıtmıyor. Asıl sebep Apple'ın BİM'e karşı açtığı dava" dedi.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 18:16
Cumhuriyet'in fırıldak muhabiri BİM'in kararını çarpıttı

yeniakit.com.tr:  FETÖ'cü Papaz Andrew Brunson'u bahane ederek Türkiye'ye karşı ekonomik savaş başlatan ABD'ye tepkiler çığ gibi büyüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına uyan yerli firmalar ABD ürünlerini boykot etmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde uygun fiyata iPhone 6 satacağını duyuran BİM marketleri de boykot çağrısına uyarak telefonun satışını durdurma kararı aldı.

BİM'den yapılan açıklamada konuya ilişkin şu bilgilendirme yapıldı:

"Sayın müşterilerimiz, 17.08.2018 tarihinde afişimizde bulunan telefon iPhone 6 ürünümüzün satışı durdurulmuştur. Anlayışınız için teşekkür ederiz"

OLAYI ÇARPITMAYA ÇALIŞTI

Cumhuriyet gazetesi adliye muhabiri Alican Uludağ ise konuyla ilgili sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"BİM'in iPhone 6'nın satışını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'boykot çağrısı' üzerine durdurduğu haberleri gerçeği yansıtmıyor. Asıl sebep Apple'ın BİM'e karşı açtığı dava. İstanbul'daki bir mahkeme, Apple'dan izinsiz şekilde Dubai üzerinden iPhone getiren BİM'in satışlarını durdurdu."

KENDİ GAZETESİNE İSYAN ETMİŞTİ

Öte yandan geçtiğimiz yıllarda kendilerine uzun bir süredir zam yapılmadığını söyleyen Cumhuriyet Gazetesi çalışanları gazete yönetimine sert tepki göstermişti. Yapılan açıklamada gazete yönetiminin çalışanların taleplerini duymazdan geldiği belirtilerek, "Kendi çalışanlarımıza iki yılı aşkın süredir en ufak bir zam yapılmaması kendi içinde çelişkilidir" denilmişti.

Açıklamanın sonunda çalışanlara daha fazla haksızlık edilmeyerek gerekli iyileştirmelerin ve açıklamaların ilk ağızdan yapılması istenmişti. Bildirinin altına aralarında Alican Uludağ'ın da bulunduğu Cumhuriyet yazarları imza atmıştı.

www.yeniakit.com.tr

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2018 Çarşamba 18:16
  1. İstanbul
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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