Cumhuriyetin 100’üncü yılında Aşçıoğlu’ndan İki Yeni Proje

Günümüzde İstanbul’un planlı ve modern semtlerinden biri olan Bahçeşehir’de butik bir yaşam sunacak olan Bahçeşehir Projesi, bölgenin dokusuna uygun bir şekilde modern bir mimari yaklaşımla inşa edileceğini vurgulayan Aşçıoğlu Yönetim Kurulu Başkan Vekili İrfan Aşçıoğlu, projeye dair şu bilgileri vurguladı: “Etkileyici cephesi, geniş peyzaj alanı ile aile yaşamının tüm beklentisine uygun şekilde tasarladığımız projemiz, zemin + 6 katlı toplam 4 bloktan oluşacak. Yalnızca 129 ailenin yaşayacağı projemiz sadece Aşçıoğlu kalitesindeki konutlarda oluşacak ve ofis, dükkân, otel vb. ticari üniteler yer almayacak. Geniş balkonlu, teraslı veya bahçeli dairelerin seçenekleri 2+1'den 6+1'e kadar değişiklik gösterecek. Bahçeşehir projemiz ile dünyada en fazla tercih edilen çevre dostu bina derecelendirme sistemi LEED Yeşil Bina Sertifikası almayı hedefliyoruz.”

Göl manzaralı Valentium Ispartakule’de Ön Talep Dönemi Başladı

İstanbul’un birçok semtinde arz sıkıntısı yaşandığını, şehrin merkeze yakın farklı bölgelere doğru genişlerken altyapı ile ulaşım yatırımlarının da bu bölgelere yapıldığını ve Ispartakule’nin de bu bölgelerin başında gelen bir semt olduğunu belirten İrfan Aşçıoğlu, inşa edecekleri Valentium Ispartakule’ye dair şu bilgileri aktardı: “Ispartakule, ulaşım çeşitliliği ve özellikle yeni İstanbul Havalimanı’na ulaşım kolaylığından dolayı her geçen gün değerine değer kadar katan bir konum. Bölge çarpık yapılaşmadan uzak, tamamen düzenli yapılaşma planlaması, Bahçeşehir’deki okullar bölgesine olan yakınlığı ve 2029 yılında M7 Metro Hattı’na kavuşacak olmasından dolayı bir nevi Göktürk’ün alternatifi gibi düşünebileceğimiz bir değere sahip… Proje alanımız ise TEM’e sadece 4 kilometre mesafede bulunuyor, yani TEM gibi çok önemli bir ulaşım ağına çok yakın bir mesafede ancak gürültüsünden ve kirliliğinden uzak… Proje geliştirme süreci öncesinde bağımsız araştırma kuruluşlarıyla birlikte pazar araştırmaları ve anketler yaptık. Mimari çözümlerde ve özellikle sosyal alanlarda üzerinde titizlikle çalıştığımız projemizde; 1+1’den, 4+1’e kadar farklı büyüklüklerde 574 adet geniş teraslı, balkonlu ve bahçeli dairenin yer alacak. Ön talep almaya başladığımız Valentium Ispartakule’nin yüzde 70’ini peyzaj alanına ayırdık. Blokları birbirinin manzarasını kesmeyecek şekilde tasarlarken, bloklar arası mesafeyi 60 metreden fazla tutarak ortada çok geniş sosyalleşme alanların olduğu bir peyzaj projesi tasarladık. Göl manzaralı etkinlik alanları dışında, kapalı havuzdan özel sinema salonuna, kapalı/açık çocuk oyun fitness, sauna, Türk Hamamı, buhar odası ve masaj odasına kadar 2 farklı geniş sosyal tesisleriyle Valentium Ispartakule’nin tüm blokları, etkileyici bir göl manzarasına sahip…”

Aşçıoğlu Yönetim Kurulu Başkan Vekili İrfan Aşçıoğlu, proje geliştirdikleri bölgelerdeki beklenti ve ihtiyaçları derinlemesine analiz ederek, bulunduğu bölgelerde Aşçıoğlu kalitesi dışında insanı merkeze alan mimari çözümlerle de fark oluşturacak projeler geliştirmeye devam edeceklerini belirtti.

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