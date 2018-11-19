Zafer Arapkirli cehaletini bir kez daha gösterdi! Rezil oldu

Diyanet İşleri Başkanlığı, vatandaşlardan gelen talep sonrası sabah ezanı vakitlerini değiştirdi. 19 Kasım Pazartesi gününden (bugünden) itibaren İstanbul'da sabah ezanı imsak vaktinde okunuyor, sabah namazı ise Ramazan ayındaki gibi ezandan yarım saat sonra kılınıyor.

Sözde yazar cehaletini gösterdi!

Diyanet'in bu düzenlemesini cahilliğine bakmadan eleştirmeye kalkan sözde gazeteci-yazar Zafer Arapkirli alay konusu oldu. Olayı çarpıtan Arapkirli, "CaHaPe tek parti devrinde yapılsaydı bu, “Kâfir” ilan ederdiniz, İsmet Paşa’yı. “Ezan/namaz saatiyle” oynanır mı ya hu!... Cayır cayır yanacaksınız la, Cehennemde. Ey Cüppeli!.. Şunlara iki çift lâfın yok mu la?" diye tweet atınca takipçileri ona tepki gösterdi.

İşte Sabah namazının imsak vaktinden güneş doğana kadar kılınabileceğini bilmeyen Arapkirli'nin bu mantık dışı eleştirine gelen yorumlardan bazıları;

(haber7)