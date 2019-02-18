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Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları “Bursluluk ve Okula Kabul Sınavı” yapıldı

Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları “Bursluluk ve Okula Kabul” sınavı yapıldı.

18 Şubat 2019 Pazartesi 15:19
Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları “Bursluluk ve Okula Kabul Sınavı” yapıldı

Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları “Bursluluk ve Okula Kabul” sınavı yapıldı.


Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği sınava 4 bin 36 başvuru yapılmasına rağmen 2 bin 876 öğrenci sınava girdi. Öğrencilerle birlikte velilerin de ilgi gösterdiği sınav oldukça yoğun geçti.


Yapılan sınavlarla ilgili değerlendirmede bulunan Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları Genel Koordinatörü Metin Çağan, sınava büyük ilgi gösteren öğrenci ve velilere teşekkür etti. Çağan, 3 ve 11. sınıflar arasındaki tüm öğrencilere uygulanan sınavın öğrencilerin eğitim çalışmalarına katkı sunmayı hedeflediklerini söyledi. Çağan, “Amacımız eğitim kalitesini yükseltmek, öğrencileri bu tür sınavlara girmelerini teşvik ederek önemli kabiliyetlere sahip olanları hem Sivas’a hem de ülkemize kazandırmaktır. Sivas’ta eğitime daha fazla katkı sağlamak istiyoruz. Bunun yanı sıra Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları farklılığını, öğrenci yetiştirmedeki vizyon ve hedeflerini öğrencilerle buluşturmakta bizler için önemliydi. Bütün okullar öğrencileri geleceğe hazırlayan kurumlardır. Milli ve manevi değerleri olan, ülkesini e vatanını seven, bayrağının dalgalanmasından her zaman onur duyan nesiller yetiştirmek ülkemizin ve Milli Eğitim Bakanlığımızın temel amacıdır. Bizler Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları olarak öğrencilerin hem akademik hem de diğer sosyal alanlarda kendini geliştirmesini hedefliyoruz. Yaptığımız sınavın tüm öğrenciler için hayırlı olmasını temenni ederiz. Sınav sonuçları kısa bir süre içerisinde belli olacak. Kazanan öğrencilerimizi bilgilendireceğiz. Ayrıca sonuçlar Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okullarının web sayfasında da duyurulacaktır” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 15:19
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