Cumhuriyet Üniversitesi taban puanları ve başarı sırası 2018 

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Üniversite hayali kuran milyonlarca aday YSK sınavı için 31 Haziran'da TYT, 1 Temmuz'da da AYT'ye girdi. ÖSYM'nin YSK sınav takvimine göre, ÖSYM 2018 YSK sınav sonuçları 31 Temmuz'da ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden açıklanacak. YKS sınav sonuçlarının açıklanmasını bekleyen adaylar bir yandan da üniversitelerin taban puanlarını araştırır oldu. Peki Sivas Cumhuriyet Üniversiteleri taban puanları 2018, Cumhuriyet Üniversitesi 2 yıllık taban puanları