Cumhuriyet Tırı Devrek’te

Cumhuriyet Tırı Devrek’e geldi

Türkiye’nin birçok il ve ilçesini dolaşan Cumhuriyet Tırı Zonguldak’ın Devrek ilçesine geldi.

Devrek Belediyesinin katkıları ile ilçeye getirilen ve içinde Atatürk’e ait yüzlerce eserin sergilendiği Atatürk temalı hediyelik eşya stantlarının yer alığı Cumhuriyet Tırı’nın açılışında konuşan Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt,” Milli mücadelemizin 100. yılı nedeniyle yola çıkan yurt genelinde birçok il ve ilçemizde konaklayan Cumhuriyet Tırımızı ilçemizde misafir etmekten duyduğumuz memnuniyeti belirtmek isterim. Daha evvel birkaç dönem ADD Devrek Şubesi Başkanlığını üstlendim ve bu başkanlığı onur ve gururla yerine getirdim. Bundan sonra da belediye başkanı olarak tüm desteğimi vermeye devam edeceğim” diye konuştu.

Cumhuriyet Alanında Devreklilere hizmet veren Cumhuriyet Tırının açılışına; Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, ADD Genel Başkanı Hüseyin Emre Altınışık ile bir çok davetli katılırkenCumhuriyet Alanında kurulan sahnede Devrekli sanatçılar Remzi Budak, Ayhan Alaz konseri ve Atatürkçü Düşünce Derneği Müzik Grubu Ata’nın konseri ile program ilerleyen saatlere kadar devam etti