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Cumhuriyet tarihinin en büyük eroin operasyonunda tutuklama

Erzurum'da, Cumhuriyet tarihinin "tek operasyonda ele geçirilen en büyük eroin miktarı" olan 1 ton 535 kilogram eroinin bulunduğu tırın şoförü tutuklandı- Operasyon kapsamında İstanbul'da yakalanıp Erzurum'a getirilen ve uyuşturucu şebekesinin elebaşı olduğu öne sürülen zanlı ile 2 organizatörün polisteki işlemleri sürüyor

28 Ocak 2019 Pazartesi 22:53
Cumhuriyet tarihinin en büyük eroin operasyonunda tutuklama

ERZURUM (AA) - Erzurum'da, Cumhuriyet tarihinde "tek operasyonda yakalanan en büyük eroin miktarı" olan 1 ton 535 kilogram eroinin ele geçirildiği tırın şoförü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde, 24 Ocak'ta Erzurum-Erzincan kara yolu üzerindeki Aşkale Polis Uygulama Noktası'nda durdurulan tırda ele geçirilen 1 ton 535 kilogram eroine ilişkin yakalanan 4 zanlıdan, tır şoförü Ş.D'nin polisteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından, soruşturmanın yürütüldüğü Erzurum Cumhuriyet Savcılığına sevk edilen Ş.D, buradaki ifadesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

Hakimlikçe yeniden ifadesi alınan zanlı, "Uyuşturucu madde ticareti yapmak ve nakletmek" suçundan tutuklandı.

Aynı operasyonda gözaltına alınan ve uyuşturucu şebekesinin elebaşı olduğu iddia edilen M.Z.F. ile organizatörler S.Ö. ve H.K'nin ise Erzurum İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

- Olayın geçmişi

Erzurum'da, 24 Ocak tarihinde, İran'dan yola çıkıp Gürbulak Sınır Kapısı'ndan yurda girerek İstanbul'a gitmek isteyen Ş.D. idaresindeki tır, polislerce Erzurum-Erzincan kara yolunun Aşkale Polis Uygulama Noktası'nda durdurulmuştu.

Tırın dorsesinde bulunan 17 çuval içerisinde, mimaride ve demir yapımında kullanılan mermer taşlar arasına saklanan, 1 ton 535 kilogram eroin ele geçirilmişti. Tır şoförü Ş.D. de gözaltına alınmıştı.

Yakalanan uyuşturucuları tırdan indirip bir kamyona yükleyerek İl Emniyet Müdürlüğüne götüren polis ekipleri, şebekenin diğer mensuplarını yakalamak için de operasyonu devam ettirmişti.

Ekipler, operasyon kapsamında, söz konusu tırı İstanbul'a buluşma noktasına götürmüştü.

İstanbul'da, uyuşturucuyu teslim alacaklarını düşünerek buluşma noktasına gelen organizatörler S.Ö. ve H.K. ile Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan Almanya'ya kaçmak isteyen şebeke elebaşı M.Z.F. de gözaltına alınmıştı.

Erzurum polisinin oluşturduğu özel ekip ve İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü timlerince yakalanan 3 zanlı da İçişleri Bakanlığınca tahsis edilen özel jet ile Erzurum'a getirilmişti.

Zanlılardan S.Ö'nün aracındaki aramalarda, suç geliri olduğu belirtilen 27 bin 800 dolar ve 100 avro ele geçirilmişti.

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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 22:53
  1. eroin
  2. Erzurum
  3. uyuşturucu operasyonu

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  • mustafamustafa33 dk önce
    yahu sayın sağlak gazete yanlış anlamayın solculara sol gazete diyorsunuz sizde sağcısısnız ya geçenlerde solak gazete adamın ismini yayınlamıyor demiştiniz. peki sayın sağlak gazete bu uyuşturucu baronunun ismini niye yayınlamıyorsunuz o yakalanan kişidemi sizin gibi sağlak yoksa sizmi sadece sağlak sınız. yada bu kişi sağlak bir partiyemi üye yada yukarıdaki sağlaklardan birininmi adamı hani anlayamadım saygılarla.

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