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'Mavi Vatan 2019 Tatbikatı' başladı

Cumhuriyet tarihinde ilk defa yurdu çevreleyen üç denizde toplam 103 geminin katılımıyla gerçekleştirilen "Mavi Vatan 2019 Tatbikatı" başladı.

27 Şubat 2019 Çarşamba 10:37

Genelkurmay Başkanlığı Yıllık Tatbikat Programı çerçevesinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca planlanan ve Deniz Harp Merkezi Komutanlığı tarafından sevk ve idare edilen tatbikat, Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz olmak üzere aynı anda 3 denizde ilk defa icra edilecek fiili bir tatbikat olarak gerçekleştiriliyor.

Tatbikatın Doğu Akdeniz'i kapsayan bölümüne, Marmaris Aksaz Limanı'ndan çıkan 5 fırkateyn, 4 hücumbot, 2 denizaltı, 2 mayın avlama gemisi, 1 amfibi çıkarma gemisi, 1 akaryakıt gemisi, 4 yeni tip karakol botu, 1 Sahil Güvenlik Arama Kurtarma Gemisi ve 3 yardımcı sınıf gemileri ile SAS, SAT ve Amfibi hücum timleri ve deniz ve hava kuvvetlerine bağlı unsurlar katılıyor.

6 aylık bir planlama süreci

Jenerik senaryo ve jenerik coğrafyaya istinaden Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı birlik, gemi ve deniz hava vasıtalarının harekata hazırlık seviyesini artırmak amacıyla yapılan tatbikatta, NATO tatbikat planlama esaslarıyla uyumlu olacak şekilde 6 aylık bir planlama süreci uygulanıyor.

Karargahların jenerik senaryoya istinaden harekat planlama süreçleri ve bu planların milli ve yerli olarak geliştirilen Deniz Harp Oyunu Sistemi'nde denenerek tatbikatın bilgisayar destekli olacak şekilde icrası sağlanıyor.

Tatbikat, Deniz Harp Merkezi Komutanlığı Tatbikat Kontrol Merkezince sevk ve idare ediliyor.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 10:37
  1. Genelkurmay Başkanlığı
  2. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
  3. Deniz Harp Merkezi Komutanlığı
  4. mavi vatan
  5. tatbikat

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  • suleyman boyrazsuleyman boyraz47 dk önce
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