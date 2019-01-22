0553 313 94 23

Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Kaplan için TBMM'de cenaze töreni

22 Ocak 2019 Salı 12:13
Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Kaplan için TBMM'de cenaze töreni

TBMM (AA) - Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Mehmet Kadri Kaplan için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Kaplan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra, TBMM Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Hakkı Polat ve Meclis personeli katıldı.

Törenin ardından Kaplan'ın naaşı, askeri araç ile Ahmet Hamdi Akseki Camisi'ne götürüldü. Kaplan'ın cenazesi, öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

1921 yılında İstanbul'da doğan Mehmet Kadri Kaplan, Harp Akademisinden mezun oldu. Milli Savunma Bakanlığı Genel Sekreterliği Harekat Subayı, Milli Birlik Komitesi Üyeliği yapan Kaplan, 1961-1980 yılında Cumhuriyet Senatosu Tabii üyeliğinde bulundu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 12:13
  1. Ahmet Hamdi Akseki Camisi
  2. Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi
  3. Mehmet Kadri Kaplan
  4. TBMM
  5. TBMM'de tören

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tilkilerin soğuk havada yiyecek bulma çabası
    1. Tilkilerin soğuk havada yiyecek bulma..
    2. BİM aktüelde bu hafta neler var? | BİM..
    3. Aksaray merkezli 4 ilde FETÖ/PDY..
    4. Esed rejiminden İdlib'e saldırı
    5. Görme engelli dönerci çalışma azmiyle..
    6. Sosyal medya fenomeni kadın donarak öldü
    7. “İnternette fırsat eşitliği olmazsa..
    8. Emiliano Sala uçak kazasında öldü mü?
    9. Aracı kurumların karı iki katına çıktı
    10. Kar Yüksekova'ya hem çile hem güzellik..
    11. Dergilik’ten okudukça kazandıran..
    12. Çin Ivanka Trump'ın 5 ticari markasını..
    13. Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Kaplan..
    14. Gayrimenkul borsası, Varlık Fonu..
    15. Azerbaycanlı kaptanın cesedi Rusya..
    16. Küresel piyasaların gözü Davos’ta
    17. İbn Haldun Üniversitesi kendi..
    18. MHP Antalya ilçe belediye başkan..
    19. D’S Damat, Grand Pera’da “Pop Up”..
    20. Elektrik desteğinden 10 milyon kişi..
    Türkiye'ye mesaj yolladılar: Birlikte üretelim
    Türkiye'ye mesaj yolladılar: Birlikte üretelim
    Böyle uyardı: Sayın Erdoğan yeni saldırı geliyor!
    Böyle uyardı: Sayın Erdoğan yeni saldırı geliyor!
    HDP belediye başkan adayları 2019 listesi
    HDP belediye başkan adayları 2019 listesi
    Özdil'den okura şok cevap: "Bana imzalatma!"
    Özdil'den okura şok cevap: "Bana imzalatma!"
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?

    Günün Karikatürü

    22 Ocak 2019
    Erdoğan’ın fikrinden yola çıkarak harekete geçildi! Dolara büyük darbe
    Erdoğan’ın fikrinden yola çıkarak harekete geçildi! Dolara büyük darbe
    MHP açıkladı: Kadro konusunda AK Parti'den söz aldık
    MHP açıkladı: Kadro konusunda AK Parti'den söz aldık